Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Abelardo de la Espriella, presidente electo, anunció un cambio relevante para el sector agropecuario nacional al confirmar que ordenó iniciar el proceso de derogatoria de las resoluciones que establecieron las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos, conocidas como APPA. Esta medida fue implementada durante el gobierno de Gustavo Petro, y de acuerdo con declaraciones del propio De la Espriella, limitaba el desarrollo productivo en diferentes regiones del país. El anuncio marca uno de los primeros giros en la política rural bajo la nueva administración, mostrando una clara distancia frente a las medidas anteriores del gobierno saliente.

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El respaldo a esta decisión se hizo evidente por parte de Adriana Magali Matiz, gobernadora del departamento del Tolima, quien celebró públicamente el anuncio y lo consideró un avance para fortalecer la autonomía territorial. Matiz subrayó la importancia de que los territorios recuperen competencias y señaló que la eliminación de las APPA favorece el potencial agrícola de las regiones: "La vocación productiva de nuestros pueblos y la autonomía territorial no se puede definir desde el aberrante centralismo de nuestro país", afirmó la mandataria, haciendo referencia a la necesidad de que las decisiones sobre la tierra y la producción se tomen de acuerdo con el contexto local y no desde las oficinas centrales.

Matiz también indicó que esta decisión podría restablecer derechos constitucionales y legales, dando mayor seguridad jurídica a quienes trabajan en actividades agropecuarias. Con esto, resaltó que se estarían restituyendo garantías para miles de campesinos y productores que, en sus palabras, constituyen la base de la seguridad alimentaria nacional. Además, dirigió un mensaje a los agricultores y productores del país, valorando el esfuerzo y trabajo que realizan diariamente para asegurar la llegada de los alimentos a los hogares colombianos y defendiendo la importancia de proteger el campo para asegurar el desarrollo y la libertad productiva.

Para concretar esta derogatoria, el presidente electo instruyó al ministro de Agricultura a adelantar el proceso administrativo necesario, bajo las normas legales vigentes. Así, la decisión inicia su camino formal, en medio de una discusión pública con opiniones divididas entre los sectores productivos, ambientales y autoridades territoriales.

¿Cuáles fueron las razones para derogar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)?

La principal razón, según Abelardo de la Espriella y Adriana Magali Matiz, es que las APPA, impulsadas durante el gobierno anterior, limitaban el desarrollo productivo en distintos territorios y se imponían desde un esquema centralizado sin tener en cuenta la autonomía ni la vocación productiva de las regiones, afectando a campesinos y productores rurales.

¿Qué implica la derogatoria de las APPA para los productores rurales y la autonomía territorial?

De acuerdo con la gobernadora Matiz, la derogatoria significa fortalecer la autonomía de las regiones y brindar mayor seguridad jurídica a los productores. Además, se recuperan competencias territoriales y se restablecen derechos para quienes sostienen la seguridad alimentaria del país, mostrando un respaldo al trabajo del campo y al desarrollo rural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.