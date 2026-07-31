El periodista Rafael Poveda publicó un comunicado luego de que se conocieran denuncias en su contra por presuntos casos de acoso. En el mensaje manifestó respeto por las mujeres que hicieron públicos sus testimonios, aseguró que atenderá las actuaciones de la Fiscalía y aprovechó para abrir un debate sobre el manejo periodístico de este tipo de casos.

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(Vea también: “No me voy a quedar callado”: Rafael Poveda publicó su defensa ante señalamientos por presunto acoso)

El pronunciamiento llega horas después de que las denuncias tomaran fuerza en redes sociales y medios de comunicación, abriendo un amplio debate en Colombia.

Este es el video en el que Poveda leyó su comunicado:

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Rafael Poveda dijo que no responderá en redes y comparecerá ante la Fiscalía

En el inicio del comunicado, publicado en sus redes sociales. Poveda expresó respeto por las mujeres que decidieron denunciar y defendió el derecho de cualquier persona a acudir a las autoridades cuando considera que ha sido vulnerada.

Al mismo tiempo, sostuvo que también le asiste el derecho a ejercer su defensa y a que se respete la presunción de inocencia.

“Estoy a disposición de las autoridades judiciales y compareceré con la debida asistencia jurídica para atender las actuaciones que correspondan”.

El periodista también anunció que no responderá públicamente a los testimonios conocidos hasta el momento.

“No controvertiré públicamente los testimonios. Lo hago por respeto a las mujeres que han decidido hablar y porque cualquier respuesta de mi parte debe darse con rigor y responsabilidad ante la Fiscalía”.

Además, agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de familiares, amigos, colegas y seguidores.

Rafael Poveda cuestionó el tratamiento periodístico de las denuncias

Uno de los apartes que más llamó la atención del comunicado fue el relacionado con el papel de los medios de comunicación. Según Poveda, el caso abrió una discusión sobre la manera en que algunos portales y espacios informativos manejan denuncias de este tipo.

“Este caso nos muestra que se está confundiendo el periodismo de investigación con la ejecución sumaria en las redes sociales”.

En esa línea, afirmó que una denuncia unilateral no puede considerarse una noticia completamente desarrollada si no existe un esfuerzo por obtener la versión de la persona señalada.

Para el periodista, el rigor exige verificar, contrastar y buscar activamente la contraparte antes de publicar una acusación de semejante gravedad.

Rafael Poveda reabre el debate sobre el debido proceso

En la parte final del mensaje, Poveda insistió en que omitir la versión del señalado puede afectar principios como la presunción de inocencia y exponer a los medios a eventuales acciones judiciales.

Aunque evitó pronunciarse sobre el fondo de las denuncias, reiteró que será en los escenarios judiciales donde ejercerá su defensa y pidió actuar con prudencia mientras avanzan las investigaciones.

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