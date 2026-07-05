El ascenso de Sammy Rodríguez Lemus, exedecán del presidente Gustavo Petro, volvió a poner el foco sobre el manejo de los procesos disciplinarios dentro de las Fuerzas Militares.

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De acuerdo con una investigación publicada por Revista Semana, el oficial fue promovido al grado de teniente coronel cuando ya existía un llamado a juicio disciplinario en su contra por parte de la Procuraduría.

La publicación sostiene que el Ministerio Público había adelantado varias actuaciones para notificar al entonces mayor sobre el proceso, pero esas diligencias no prosperaron antes de que se firmara el decreto que autorizó su ascenso.

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La Procuraduría había formulado cargos disciplinarios

Según la reconstrucción hecha por Revista Semana, la investigación disciplinaria tiene origen en una denuncia presentada por una oficial del Ejército, quien señaló a Rodríguez por un presunto episodio de acoso sexual y violencia de género ocurrido en mayo de 2025.

El expediente, citado por el medio, indica que la Procuraduría concluyó que existían méritos para llevar al entonces mayor a juicio disciplinario por un posible acoso sexual, al considerar la presunta relación de superioridad jerárquica entre ambos.

La revista también asegura que el organismo de control intentó notificar al oficial desde finales de abril de este año. Sin embargo, esas diligencias no se concretaron y, posteriormente, Rodríguez informó que se encontraba hospitalizado, situación que también fue comunicada por Casa Militar.

El ascenso se firmó pese a las advertencias, según la investigación

Siempre de acuerdo con Revista Semana, la Procuraduría remitió en varias oportunidades información a dependencias del Ejército y del Ministerio de Defensa advirtiendo que existía un pliego de cargos contra Rodríguez.

A pesar de ello, el 1 de junio de 2026 el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, firmó el Decreto 0553, mediante el cual autorizó el ascenso del oficial al grado de teniente coronel.

La revista afirma que esta decisión provocó inconformidad dentro de sectores de las Fuerzas Militares y sostiene que el nombre de Rodríguez no habría hecho parte de la lista inicial de oficiales recomendados para ascender.

Ministerio de Defensa explicó por qué se dio el ascenso

Frente a los cuestionamientos, el ministro Pedro Sánchez explicó, según recoge Revista Semana, que las juntas encargadas de evaluar los ascensos sesionaron el 13 y el 22 de abril de 2026, fechas anteriores a la comunicación oficial de la formulación de cargos, que, de acuerdo con su versión, se produjo el 8 de mayo.

El funcionario señaló que el llamado a juicio disciplinario no hacía parte de los antecedentes que obraban en el expediente administrativo cuando los órganos competentes emitieron su recomendación para el ascenso.

La investigación de Revista Semana también señala que Rodríguez continúa siendo investigado por otros hechos relacionados con su comportamiento dentro de la institución militar, además del proceso disciplinario que motivó el llamado a juicio.

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