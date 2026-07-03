Lo que se esperaba fuera una transición institucional y técnica se convirtió, en su primera jornada, en un escenario de alta tensión política. El proceso de empalme entre la administración saliente de Gustavo Petro y el gobierno electo de Abelardo de la Espriella arrancó con un fuerte choque de trenes verbal que evidencia las profundas grietas y la desconfianza mutua entre ambos equipos de trabajo.

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Los protagonistas del candente episodio fueron el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo —quien lidera la comisión de empalme de la administración entrante—, y el actual ministro de Hacienda, Germán Ávila. La chispa que encendió la discordia fue la presentación formal de un paquete de ocho alertas críticas que, según el nuevo equipo de la Casa de Nariño, representan serios riesgos para la estabilidad del país.

El equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, puso sobre la mesa de manera directa los temas más álgidos de la agenda nacional, advirtiendo que requieren de explicaciones inmediatas y transparentes por parte de los funcionarios salientes. Las ocho grandes preocupaciones giran en torno a:

La UNGRD: el manejo de los recursos extrapresupuestales asignados al Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD).

La Paz Total: los balances y compromisos adquiridos en el marco de las negociaciones de orden público.

La situación fiscal: el estado real de las finanzas, el recaudo y el déficit de la Nación.

El ICBF: dudas sobre la sostenibilidad financiera y operativa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Litigios y arbitramientos: las demandas internacionales y procesos judiciales que amenazan con golpear el bolsillo del Estado.

El sistema de salud: la crisis de las EPS, las intervenciones vigentes y el flujo de recursos del sector.

Riesgo de apagón: las alertas en el sector energético por cuenta de la infraestructura y el abastecimiento de energía.

La Agencia Nacional de Tierras (ANT): los procesos de compra y adjudicación ejecutados en los últimos meses.

La lectura de este listado no cayó bien en el ala petrista. Visiblemente molesto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, interrumpió la intervención de Restrepo para increparlo fuertemente, acusándolo de romper las reglas de juego y de buscar un impacto publicitario en lugar de un debate técnico.

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“Usted mencionó al inicio de esta reunión que no se trataba de hacer un show mediático y me parece que ese criterio usted lo rompió con esta intervención. Hacer mención de titulares sobre temas que requieren de una extensa y completa respuesta y dejar solamente los titulares solo tiene un propósito mediático. Yo le solicito que no repitamos ese manejo”, le contestó con dureza el ministro Ávila al vicepresidente electo.

Según la postura del gobierno saliente, lanzar estas acusaciones de forma somera es una estrategia de comunicación, pues, según Ávila, cada uno de esos apuntes podría ser respondido de inmediato con el mismo número de “titulares” de defensa por parte de la administración Petro. El jefe de la cartera económica insistió en que tales complejidades deben ser abordadas con rigor en las comisiones sectoriales y no en las plenarias generales.

Lejos de retroceder ante el reclamo del ministro, José Manuel Restrepo defendió con vehemencia la postura del equipo de De la Espriella y recordó que el análisis del nuevo gabinete no es improvisado, sino el fruto de un seguimiento exhaustivo que lleva meses en marcha.

“Lo que estoy haciendo es poniendo de presente siete preocupaciones [generales] que hemos encontrado en este proceso. Nosotros arrancamos hace siete meses. Acá nosotros no llegamos simplemente a recibir información, nosotros venimos a construir verdad y compartir esa verdad con el pueblo colombiano”, replicó de forma contundente el vicepresidente electo.

Con este primer asalto, la administración entrante le ha dejado claro al gobierno de Gustavo Petro que no aceptará un empalme de simple trámite ni formalismos de pasillo. El equipo de la “Patria Milagro” exige respuestas de fondo, detalladas y bajo la gravedad del escrutinio público, anticipando que las próximas semanas en las mesas sectoriales serán un verdadero campo de batalla institucional.

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