Por: El Espectador

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La izquierda política en Colombia ha comenzado a reorganizarse tras culminar la administración identificada como el primer gobierno de izquierda pura en la historia reciente del país. Esta reconformación se da en un contexto de crisis humanitaria, en el que los principales líderes del sector, entre ellos los expresidentes Gustavo Petro y Ernesto Samper, ya están trazando las acciones que impulsarán en el corto plazo. De acuerdo con declaraciones compartidas por el propio Petro a través de la red social X (anteriormente Twitter), el llamado de la izquierda apunta a conformar "un gran frente por la Vida", argumentando que tanto la vida como la soberanía nacional se encuentran bajo amenaza por fuerzas que calificó como "las más oscuras de Colombia y el mundo", interesadas en dominar la sociedad colombiana.

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En paralelo, el movimiento Pacto Histórico, conocido por aglutinar diversas agrupaciones y figuras de izquierda, manifestó públicamente su intención de ejercer el derecho a réplica frente a la reciente alocución presidencial del mandatario Abelardo de la Espriella. Según el partido, tal réplica se solicita formalmente bajo los lineamientos establecidos en la Ley 1909 de 2018, conocida como estatuto de oposición, y responde a la necesidad de debatir temas cruciales como la respuesta estatal ante el reciente terremoto. El comunicado del Pacto Histórico sostiene que la ciudadanía requiere información clara acerca de las decisiones tomadas en las horas críticas posteriores al evento sísmico, la capacidad nacional de rescate, la gestión de ayuda internacional y el uso de los recursos públicos, enfatizando que "en una tragedia nacional, la prioridad no puede ser la propaganda".

Gabriel Becerra, uno de los representantes del partido, explicó que la decisión fue tomada de manera colectiva por la Dirección Nacional del Pacto Histórico y que, en virtud del estatuto de oposición, la réplica será ejercida hasta tres veces al año por la oposición, siempre en temas de alta relevancia para la sociedad. En este caso, los encargados de responder serán los líderes Gustavo Petro e Iván Cepeda. La expectativa, según Becerra, es que el Gobierno responda de forma eficiente y sustancial ante la crisis, dejando de lado respuestas superficiales.

¿Qué es el derecho a réplica de la oposición en Colombia y cómo se ejerce?

El derecho a réplica de la oposición en Colombia, establecido en la Ley 1909 de 2018, permite que los partidos y movimientos declarados en oposición respondan públicamente a mensajes presidenciales de gran importancia. Este derecho se puede ejercer hasta tres veces al año y busca garantizar un debate democrático y plural sobre temas relevantes para la ciudadanía.

¿Por qué el Pacto Histórico cuestiona la respuesta del Gobierno frente al terremoto?

El Pacto Histórico cuestiona la respuesta del Gobierno porque considera que faltaron explicaciones claras sobre las acciones tomadas durante el terremoto, la gestión de rescate, la ayuda internacional recibida y la utilización de recursos públicos, argumentando que, ante una tragedia nacional, es necesario priorizar la transparencia y no la propaganda, según lo expresado en su comunicación oficial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.