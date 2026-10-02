Cuando busco alternativas para entrenar sin llenar la casa de máquinas o pesas, los accesorios pequeños y versátiles llaman mi atención. Esta vez encontré un paquete de cinco bandas elásticas de resistencia por $ 33.104, una opción para complementar rutinas de fuerza, Pilates, yoga y estiramientos sin necesitar demasiado espacio.

Sigue a PULZO en Discover

La propuesta es sencilla: tener diferentes niveles de tensión en un mismo kit para trabajar varios grupos musculares y adaptar los ejercicios según la intensidad que se busque.

Cinco niveles para variar los ejercicios

El paquete incluye cinco bandas de resistencia fabricadas en látex natural. Cada una ofrece un nivel de tensión diferente, desde resistencia ligera hasta pesada, con la intención de que puedan utilizarse en distintos momentos de una rutina.

Su uso no se limita a un solo tipo de entrenamiento. Pueden incorporarse a ejercicios de fuerza, estiramientos, pilates y yoga, así como a movimientos para trabajar piernas, brazos, hombros, espalda, pecho y glúteos.

Lee También

Entre los ejercicios mencionados en la descripción están las sentadillas, las elevaciones de piernas y las flexiones de brazos. La variedad de resistencias permite ajustar el esfuerzo de acuerdo con el ejercicio y la capacidad de cada persona.

Un kit para llevar al gimnasio o entrenar en casa

Otro detalle que me parece interesante es su tamaño. A diferencia de otros implementos de entrenamiento, estas bandas no necesitan un espacio especial para guardarse y el paquete incluye una bolsa de transporte.

Eso facilita llevarlas al gimnasio, utilizarlas durante una clase de Pilates o guardarlas para entrenar en casa, en un parque o incluso durante un viaje.

Las opiniones de compradores también apuntan a esa versatilidad. Una persona cuenta que compró el paquete para fortalecer el cuerpo, trabajar piernas y brazos, activar los glúteos y hacer estiramientos después de entrenar.

Otro comprador explica que decidió llevar sus propias bandas a las clases de pilates porque las del gimnasio se deterioraban por el uso frecuente. También hay una opinión que destaca el kit como una alternativa para añadir variedad y comodidad a las rutinas en casa.

¿Vale la pena por $33.104?

Por $33.104, este paquete reúne cinco bandas con diferentes niveles de resistencia y una bolsa para transportarlas. Su principal atractivo es que permite complementar distintos ejercicios sin tener que comprar varios accesorios por separado.

Puede ser una alternativa para quienes están comenzando a entrenar, quieren sumar resistencia a sus movimientos habituales o buscan un implemento fácil de guardar y llevar a diferentes lugares.

Eso sí, si se van a utilizar para ejercicios de fisioterapia o rehabilitación, conviene seguir las indicaciones de un profesional para elegir la resistencia y los movimientos adecuados.

"El peor error": Tatuador habló sobre mujer que murió por sedarse para tatuaje

¿Qué pasó con Yenifer García Valencia? La mujer de 33 años murió en Bogotá después de someterse a una sesión de tatuaje en la que, según la información conocida, habría recibido medicamentos para sedarla. En este video le contamos qué se sabe del caso, qué riesgos existen al utilizar medicamentos sedantes durante un tatuaje y qué han dicho las autoridades.