Si está buscando unas zapatillas deportivas que sirvan para caminar por senderos, hacer actividades al aire libre e incluso pasar varias horas de pie, hay un modelo que vale la pena revisar.

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Se trata de las Charged Bandit Trail 3 de Under Armour, unas zapatillas para hombre que combinan malla ligera, refuerzos en zonas de desgaste y una suela diseñada para mejorar el agarre en terrenos irregulares.

Actualmente aparecen por $ 197.039, con un 26 % de descuento. Su propuesta no se limita al senderismo: las opiniones de compradores también destacan su comodidad para trabajar, entrenar y utilizarlas durante el día.

Una suela diseñada para caminar por senderos

Uno de los aspectos más importantes de este calzado está en su construcción inferior. Las Charged Bandit Trail 3 incorporan una suela con lengüetas técnicas de tracción, diseñadas para ofrecer agarre durante los ascensos y descensos por senderos.

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Esto puede resultar interesante para quienes practican senderismo o trail running, pues son actividades en las que el calzado debe responder a superficies irregulares y diferentes condiciones del terreno.

La parte superior está fabricada con malla ligera de dos tonos, una construcción que busca favorecer la ventilación. También incorpora refuerzos estratégicos en las zonas de mayor abrasión, pensados para aportar durabilidad y protección frente al desgaste.

Amortiguación para acompañar cada paso

Otro detalle que vale la pena revisar es la tecnología Charged Cushioning, presente en la entresuela.

Esta utiliza espuma moldeada por compresión para ofrecer capacidad de respuesta y durabilidad. Su objetivo es proporcionar una pisada cómoda y acompañar los movimientos durante las actividades deportivas.

También incluyen una plantilla moldeada que se adapta al pie y está diseñada para ayudar a evitar deslizamientos dentro del calzado.

La combinación de estos elementos busca ofrecer comodidad durante caminatas y entrenamientos, sin dejar de lado las características necesarias para recorrer senderos.

No solamente sirven para hacer senderismo

Aunque su diseño está orientado a las actividades al aire libre, las opiniones de quienes las compraron muestran que algunos usuarios también las aprovechan en otros escenarios.

Un comprador cuenta que las utiliza para senderismo, pesca y diferentes actividades exteriores. Entre los aspectos que destaca están la comodidad, el soporte para el arco del pie y el espacio en la zona de los dedos.

Otro usuario las compró para su pareja, quien las utiliza diariamente en el trabajo y, según su comentario, las considera unas de las zapatillas más cómodas que ha tenido en mucho tiempo.

También aparece una opinión que resalta el equilibrio entre anchura y acolchado. Ese comprador asegura que las utiliza para entrenar e incluso para ir al trabajo, además de recibir comentarios positivos por su apariencia.

Son experiencias individuales, pero permiten identificar que este modelo puede tener diferentes posibilidades de uso, más allá de las caminatas por senderos.

¿Cuánto cuestan las Under Armour Charged Bandit Trail 3?

El precio informado para estas zapatillas deportivas para hombre es de $ 197.039, con un 26 % de descuento.

Por ese valor, el modelo reúne características como:

Suela con tracción: lengüetas técnicas para mejorar el agarre en ascensos y descensos.

lengüetas técnicas para mejorar el agarre en ascensos y descensos. Charged Cushioning: espuma moldeada por compresión en la entresuela.

espuma moldeada por compresión en la entresuela. Malla ligera: construcción superior que busca favorecer la ventilación.

construcción superior que busca favorecer la ventilación. Refuerzos estratégicos: protección en zonas expuestas a mayor desgaste.

protección en zonas expuestas a mayor desgaste. Plantilla moldeada: diseñada para adaptarse al pie y reducir el deslizamiento.

Si busca unas zapatillas para senderismo, caminatas y actividades deportivas que también pueda considerar para su rutina diaria, las Charged Bandit Trail 3 son una alternativa para revisar. Además, el descuento informado permite encontrarlas por debajo de los $ 200.000.

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