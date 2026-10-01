Hay prendas que uno compra para entrenar y termina usando para casi todo. Los leggings entran perfectamente en esa categoría: sirven para ir al gimnasio, salir a correr, hacer yoga o simplemente pasar un día cómodo en casa.

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Por eso me llamó la atención este paquete de 7 leggings para mujer, que cuesta $ 142.221 y tiene un detalle que para mí cambia bastante la utilidad de la prenda: cada pantalón tiene dos bolsillos laterales profundos.

Es decir, en lugar de tener que cargar el celular, las llaves o algunas tarjetas en la mano durante el entrenamiento, la idea es llevarlos directamente en los bolsillos.

Siete leggings para rotar durante la semana

El atractivo más evidente está en la cantidad. El paquete incluye 7 leggings, pensados para quienes utilizan este tipo de pantalón con frecuencia.

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El precio equivale a unos $ 20.317 por cada unidad, tomando como referencia el valor total del paquete. Además, la descripción señala que existen diferentes colores y tallas, aunque la disponibilidad concreta puede variar.

Esto puede ser especialmente práctico para alguien que entrena varios días a la semana y quiere tener diferentes prendas para combinar o simplemente contar con una muda disponible cada día.

El detalle que más me llamó la atención: los bolsillos

Hay un problema bastante común con algunos leggings deportivos: encontrar dónde poner el teléfono.

Estos incorporan dos bolsillos laterales profundos, diseñados para llevar objetos como el celular, dinero, tarjetas o llaves.

Para salir a correr o caminar, por ejemplo, puede resultar una característica mucho más útil de lo que parece. También evita depender constantemente de una riñonera o una bolsa pequeña para transportar lo básico.

Eso sí, el tamaño y ajuste del bolsillo pueden variar según el objeto que se quiera llevar, por lo que conviene revisar las dimensiones antes de utilizarlo para objetos particularmente grandes.

Cintura alta y tela elástica

Los leggings están fabricados con una composición de 78 % poliéster y 22 % elastano y utilizan una estructura elástica en cuatro direcciones.

Según la descripción, esto permite moverse, doblarse, sentarse y estirarse con mayor facilidad. Están pensados para actividades como yoga, pilates, fitness, running, ciclismo, baile, baloncesto y entrenamiento.

El diseño también incorpora cintura alta y costuras entrelazadas, mientras que la entrepierna reforzada busca reducir la irritación y las rozaduras durante el movimiento.

La descripción utiliza el término “control de abdomen” y también los presenta como una posible prenda moldeadora. Sin embargo, esto debe entenderse como una característica de diseño y ajuste, no como una promesa de pérdida de peso o transformación corporal.

También sirven para salir del gimnasio

Otra cosa interesante es que no están planteados únicamente como ropa deportiva.

La propia descripción los presenta como una opción para uso diario, descansar en casa, salir de compras o combinarlos con vestidos, suéteres y otras prendas.

En ese sentido, tener siete unidades permite jugar más con los colores y combinaciones, además de tener una alternativa disponible para diferentes ocasiones.

¿Qué dicen quienes los compraron?

Las opiniones son especialmente positivas respecto a la suavidad, comodidad y elasticidad.

Una compradora los describe como muy suaves y señala que, aunque visualmente parecen ajustados, no siente que le aprieten. También destaca que no le resultan transparentes.

Otra opinión resalta que la tela es agradable al tacto, elástica y cómoda tanto para hacer ejercicio como para utilizarlos durante el día o estar en casa.

Una tercera compradora destaca precisamente la relación entre la cantidad recibida y el precio, además de mencionar los colores y la sensación suave del material.

Por $ 142.221, este paquete ofrece 7 leggings para mujer, con un precio aproximado de $ 20.317 por unidad. Su combinación de bolsillos profundos, cintura alta y tela elástica apunta tanto al entrenamiento como al uso cotidiano.

Para alguien que prácticamente vive en leggings, tener siete opciones disponibles puede ser una manera sencilla de renovar el armario deportivo de una sola vez.

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