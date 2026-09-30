Hay noches en que uno enciende la televisión para ver una película y el sonido plano del televisor arruina todo. El diálogo se escucha bajo, los efectos suenan aplastados y la experiencia que se ve en pantalla no llega a los oídos con la misma intensidad.

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El problema es estructural: los televisores ‘smart’ modernos son cada vez más delgados, y esa delgadez sacrifica el espacio interno que necesitan los parlantes para producir bajos decentes. El resultado es un audio que funciona, pero que no convence.

Agregar una barra de sonido es la solución más práctica, pero la mayoría obliga a dejar los altavoces fijos en un solo lugar. Lo que me llamó la atención de la opción que encontré es que no funciona así.

En Amazon hay una barra de sonido desmontable de la marca Wlep que cuesta 233.066 pesos, tiene envío gratis a Colombia y permite usarse como una sola barra o separarse en dos torres independientes; los precios corresponden al 30 de septiembre de 2026 y pueden cambiar.

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Barra de sonido Wlep 2 en 1 con subwoofers duales y RGB

La Wlep es una barra de sonido de 2.2 canales con ‘subwoofers’ [altavoz de graves, en español] incorporados duales, diseñada para conectarse a televisores inteligentes, monitores, consolas de videojuegos y proyectores.

Está pensada para quien quiere mejorar el audio de su sala o cuarto sin instalar un sistema de teatro en casa completo. Su diseño desmontable resuelve una limitación común: cuando la barra fija no alcanza a llenar bien el espacio del cuarto.

Lo que más destaca:

Potencia de 180W con doble ‘subwoofer’: dos controladores de rango completo y dos de graves de 2.25 pulgadas cada uno producen bajos desde 65 Hz, con respuesta hasta 18 kHz, de acuerdo con la ficha del producto en Amazon.

Diseño desmontable 2 en 1: la barra se divide en dos altavoces de torre independientes que se ubican a los lados del televisor para ampliar el campo estéreo sin cablear un sistema adicional.

Bluetooth 5.3 con EDR y cuatro entradas por cable: se conecta de forma inalámbrica con teléfonos y tabletas, y por cable admite HDMI ARC, óptico, coaxial y AUX, lo que la hace compatible con la mayoría de televisores del mercado.

DSP y ecualizador ajustable: el procesador de señal digital adapta el audio automáticamente según el contenido —películas, música o juegos— con una relación señal/ruido de al menos 75 dB y distorsión armónica menor al 10 %.

Iluminación RGB y kit completo incluido: la caja trae control remoto, cable HDMI, cable óptico, cable AUX y kit de montaje en pared, de modo que no hay que comprar accesorios adicionales para instalarla.

Razones para comprarla: es una solución todo en uno que combina ‘subwoofers’ duales, conectividad múltiple y la posibilidad de convertirse en dos altavoces de torre, todo por menos de 250.000 pesos con envío gratis a Colombia.

A tener en cuenta: los ‘subwoofers’ son incorporados, no externos, así que quien busque bajos de nivel ‘home theater’ con ‘woofer’ independiente puede encontrar esta opción algo limitada en ese aspecto.

La barra de sonido Wlep 2 en 1 con subwoofers duales, Bluetooth 5.3 y luz RGB cuesta 233.066 pesos en Amazon, con envío gratuito a Colombia.

¿Qué diferencia hay entre una barra de sonido con ‘subwoofer’ incorporado y una con ‘subwoofer’ externo?

Una barra con ‘subwoofer’ incorporado tiene los controladores de graves dentro del mismo aparato, lo que simplifica la instalación y reduce el espacio que ocupa. Una con ‘subwoofer’ externo separa físicamente ese componente, lo que permite colocarlo en el suelo y obtener bajos más profundos y de mayor presión. La elección depende del tamaño del cuarto y de cuánto espacio se tiene disponible para los equipos.

¿Qué conexión es mejor para conectar una barra de sonido a un televisor inteligente?

HDMI ARC es la conexión recomendada cuando el televisor la tiene disponible, porque transmite audio de alta calidad con un solo cable y permite controlar el volumen de la barra desde el control del televisor. La entrada óptica es una buena alternativa si el televisor no tiene HDMI ARC. El Bluetooth funciona bien para fuentes secundarias como el teléfono, pero puede introducir una latencia mínima en contenido de video.

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