Tras superar las 50.000 unidades vendidas en el país durante sus dos generaciones previas y más de 5 millones a nivel mundial, Mazda anunció el lanzamiento oficial de la tercera generación de su icónica SUV mediana CX-5.

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Pulzo Motores viajó a Suiza para un test-drive exclusivo en carreteras con topografía similar a la colombiana, comprobando su rendimiento híbrido, mayor espacio, retoques de diseño y un equipamiento de seguridad de última tecnología.



Prueba de manejo: eficiencia y respuesta de la hibridación

Para probar las verdaderas capacidades de la renovada SUV mediana, Pulzo Motores fue invitado especial a un test-drive en Lucerna (Suiza). La elección del destino no fue al azar: en este país europeo se comercializa exactamente la misma versión homologada para Colombia, compartiendo exigencias topográficas y condiciones de manejo muy parecidas a la geografía nacional.

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Durante el recorrido por carreteras de montaña y tramos urbanos, se constató el rendimiento del motor eSkyactiv-G de 2,5 litros con hibridación ligera de 24 voltios (Mild Hybrid – MHEV). Con un tanque cargado de 15,4 galones de gasolina corriente, la camioneta registró una autonomía real cercana a los 640 kilómetros, demostrando un equilibrio notable entre rendimiento dinámico, bajo consumo y confort de marcha.



Ficha técnica y novedades clave de la nueva Mazda CX-5

Habitabilidad, baúl y dimensiones aumentadas

Gracias a una arquitectura optimizada, la tercera generación de la CX-5 crece a lo largo y ancho para ofrecer un interior de categoría superior:



Dimensiones exteriores: Crece 11,4 cm de largo , 1,5 cm de ancho y 3 cm de alto frente a la versión previa.

Segunda fila de asientos: Aumenta 5 cm adicionales para las piernas , permitiendo ubicar equipaje de mano en el piso o instalar sillas infantiles con mayor comodidad.

Capacidad del baúl: Crece hasta los 584 litros (585 l de volumen útil de carga).

Techo panorámico: Aporta gran luminosidad e incrementa la sensación de amplitud en el habitáculo según la versión.

Rediseño del interior: tecnología flotante y retorno de la palanca tradicional

La experiencia a bordo da un salto cualitativo con acabados en cuero bitono y costuras de alta definición:



Pantalla flotante de 15,4″ / 15,6″: El sistema de infoentretenimiento destaca por una amplia pantalla desacoplada del millaré que facilita el acceso intuitivo a las configuraciones y a las cámaras de visión 360° en cualquier momento.

Retorno de la palanca de cambios: Atendiendo a las preferencias de los conductores, la consola central deja atrás el selector circular para volver a una palanca de cambios tradicional , complementada con levas tras el volante.

Volante rediseñado: Botones reubicados para minimizar distracciones al conducir, acompañados por cargador inalámbrico de celular y múltiples puertos USB tipo C.

Identidad de marca: Estrena el logo en letras en la parte posterior y el color de carrocería Azul Marino .

Motorización Mild-Hybrid y gasolina corriente

Motor: eSkyactiv-G 2.5L Mild Hybrid (24V).

Desempeño: 178 caballos de potencia y 24,7 kg-m de torque a 4.000 r.p.m.

Combustible: Homologado para operar con gasolina corriente en Colombia, maximizando el ahorro diario.

Más de 18 asistencias de seguridad (i-Activsense)

En seguridad pasiva y activa, la SUV refuerza su estructura con aceros de ultra alta resistencia y suma más de 18 asistencias avanzadas a la conducción, entre las que se destacan:

Control de crucero adaptativo con Stop & Go (MRCC).

Asistente de mantenimiento de carril (LDW) y control de descenso.

Monitoreo de punto ciego (BSM) con alerta de tráfico cruzado.

Asistente de frenado inteligente en ciudad (SBS).

Sensores de fatiga, cansancio y atención del conductor (DM/DAA).

Sistema i-Stop, AutoHold y alerta antichoques.

Monitor Vista 360° con tecnología See-Through View (STV).

Toda esta suite tecnológica le valió obtener el máximo reconocimiento en seguridad a nivel mundial: el galardón Top Safety Pick+ 2026 del IIHS (Insurance Institute for Highway Safety).



Precios y versiones de la Mazda CX-5 en Colombia

La camioneta estará disponible en la red de concesionarios Mazda a nivel nacional a partir del mes de octubre con los siguientes precios de referencia:

¿Qué autonomía tiene la nueva Mazda CX-5 híbrida?

En pruebas de manejo reales con tanque lleno (15,4 galones de gasolina corriente), registra una autonomía aproximada de 640 kilómetros.

¿Qué cambios tiene la consola interior de la CX-5?

Incorpora una pantalla de infoentretenimiento de hasta 15,6″ desacoplada del tablero, sustituye el mando circular por una palanca de cambios tradicional, suma levas al volante, cargador inalámbrico y puertos USB-C.

¿Qué espacio tiene el baúl de la Mazda CX-5 de tercera generación?

Ofrece un volumen ampliado de hasta 584 / 585 litros de capacidad de carga.

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