El mercado colombiano de vehículos electrificados suma una nueva alternativa con la llegada de la Deepal G318, una SUV 4×4 que combina propulsión eléctrica con un motor a gasolina que funciona como generador para recargar la batería.

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El modelo, presentado por Changan Colombia, lleva la tecnología de rango extendido (EREV) a un segmento en el que hasta ahora esta configuración no tenía una presencia amplia en el país. La marca asegura que se trata de la primera SUV 4×4 híbrida de rango extendido comercializada en Colombia.

La principal diferencia frente a un híbrido convencional está en la forma en que utiliza sus motores. En la G318, las ruedas son impulsadas por el sistema eléctrico, mientras que el motor de gasolina cumple la función de generar energía cuando la batería necesita apoyo.

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En total, la SUV puede superar los 1.000 kilómetros de autonomía combinada, según la marca, aunque esta cifra corresponde a las condiciones de homologación indicadas por el fabricante y puede variar dependiendo del uso, el terreno y otros factores.

Una SUV pensada para largas distancias

La propuesta resulta especialmente relevante para Colombia por las características de sus carreteras. Viajes largos, cambios importantes de altura y una infraestructura de cargadores que todavía está en expansión son algunos de los factores que pueden influir en la decisión de comprar un vehículo eléctrico.

En ese escenario, la tecnología EREV busca combinar algunas de las características de un vehículo eléctrico con la posibilidad de contar con gasolina como respaldo energético. Además, la G318 puede conectarse a un cargador para recuperar energía de su batería.

En términos sencillos, no funciona como un híbrido tradicional que alterna directamente entre el motor de gasolina y el eléctrico para mover las ruedas. La propuesta de Deepal es que la conducción se mantenga basada en el sistema eléctrico y que el motor de combustión actúe como generador.

Más de 430 caballos y tracción en las cuatro ruedas

La Deepal G318 también se diferencia por su enfoque todoterreno. Cuenta con tracción integral AWD y una potencia combinada superior a los 430 caballos de fuerza.

Su estructura está reforzada para afrontar diferentes tipos de terreno, mientras que el sistema de tracción puede distribuir la fuerza entre las ruedas de acuerdo con las condiciones de manejo.

En el apartado de seguridad y asistencia al conductor incorpora tecnologías como frenado automático de emergencia, alerta de colisión frontal, monitoreo de punto ciego, asistencia para el cambio de carril y control crucero adaptativo.

Estos sistemas no sustituyen la atención del conductor, pero pueden servir como apoyo en determinadas situaciones durante los desplazamientos.

¿Qué lugar ocupa frente a otros híbridos?

Actualmente existen diferentes tipos de vehículos electrificados. Los ‘mild hybrid’ (MHEV) utilizan un sistema eléctrico de apoyo, pero no pueden desplazarse únicamente con esa energía durante largos recorridos. Los híbridos convencionales (HEV) combinan un motor de combustión con uno eléctrico y recuperan energía durante la conducción, mientras que los híbridos enchufables (PHEV) permiten cargar su batería desde una fuente externa.

Los eléctricos puros, por su parte, dependen completamente de la batería para desplazarse y necesitan infraestructura de carga para recuperar autonomía.

La tecnología EREV se ubica en otro punto: permite conducir utilizando propulsión eléctrica, pero incorpora un motor de combustión que puede producir electricidad para extender el recorrido cuando la batería lo requiere.

Con la G318, Deepal amplía en Colombia la oferta de esta tecnología, que la marca ya utiliza en modelos como los S07 y S05. El lanzamiento también muestra cómo el mercado colombiano empieza a incorporar alternativas diferentes al eléctrico tradicional y al híbrido convencional.

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