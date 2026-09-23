El Salón del Automóvil 2026 puede ser el lugar perfecto para comparar opciones, pero antes de mirar marcas y precios hay una pregunta más importante: ¿qué tipo de vehículo realmente necesita según su rutina?

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No todos los carros están pensados para las mismas personas. Mientras un automóvil puede ser suficiente para alguien que se mueve principalmente por la ciudad, una camioneta puede tener más sentido para una familia; una pick-up está diseñada para otro tipo de necesidades y los vehículos híbridos o eléctricos responden a quienes buscan una forma distinta de movilizarse.

Por eso, más allá de elegir una marca específica, estas son las características que debería tener en cuenta según su estilo de vida.

¿Por qué debería comprar un automóvil en el Salón?

Si la mayor parte de sus recorridos son entre la casa, el trabajo, la universidad, el supermercado y otros lugares dentro de la ciudad, un automóvil puede ser suficiente para cubrir sus necesidades.

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Este tipo de vehículo suele ser una alternativa práctica para personas que viven solas, parejas o familias pequeñas que no necesitan demasiado espacio de carga. Además, por sus dimensiones, puede facilitar la circulación y el estacionamiento en zonas urbanas.

También puede ser una opción para quienes utilizan el carro principalmente entre semana y no acostumbran hacer viajes frecuentes por terrenos destapados o carreteras en condiciones exigentes.

Es para usted si: su prioridad es moverse por la ciudad, busca practicidad, normalmente viaja con pocas personas y no necesita transportar grandes cantidades de equipaje o carga.

¿Por qué debería comprar una camioneta en el Salón?

Si el vehículo será utilizado por una familia o si frecuentemente lleva pasajeros, equipaje y diferentes objetos, una camioneta puede ofrecer un espacio adicional que un automóvil convencional no tiene.

La mayor altura de conducción y el espacio interior son características que suelen resultar atractivas para quienes hacen viajes por carretera, tienen hijos o simplemente prefieren un vehículo con mayor capacidad.

Eso sí, tener una camioneta no significa necesariamente que vaya a utilizarse fuera del asfalto. Muchas están pensadas principalmente para circular en ciudad y carretera.

Es para usted si: necesita más espacio para pasajeros y equipaje, hace viajes familiares con frecuencia o prefiere un vehículo más amplio para sus desplazamientos diarios.

¿Por qué debería comprar un eléctrico o un híbrido en el Salón?

Los vehículos híbridos y eléctricos pueden resultar especialmente interesantes para quienes quieren reducir su dependencia de los combustibles tradicionales, no quieren sufrir con el pico y placa y están pendientes de nuevas tecnologías de movilidad.

Los híbridos combinan un motor de combustión con uno o más motores eléctricos, mientras que los eléctricos funcionan exclusivamente con energía almacenada en baterías. Ambos, por el momento, están exentos del pico y placa.

Antes de escoger uno, es importante revisar la autonomía, los recorridos habituales y las posibilidades de carga disponibles. Para alguien que tiene dónde cargar el vehículo y realiza principalmente recorridos urbanos, un eléctrico puede encajar de manera diferente que para una persona que viaja constantemente entre ciudades.

Los híbridos, por su parte, pueden ser una alternativa para quienes quieren incorporar tecnología de electrificación sin depender exclusivamente de una batería para movilizarse.

Es para usted si: le interesa la tecnología, quiere considerar alternativas a los motores tradicionales y sus recorridos y tiene facilidades para poder cargarlo en casa y hacer las adaptaciones necesarias.

¿Por qué debería comprar una SUV en el Salón del Automóvil?

Las SUV se han convertido en una de las opciones más populares para quienes buscan combinar espacio, comodidad y una posición de conducción más elevada.

Son vehículos que pueden funcionar tanto para los desplazamientos diarios como para viajes en carretera. Dependiendo del modelo, pueden ofrecer diferentes capacidades de pasajeros, equipaje y desempeño fuera del asfalto.

Por eso, una SUV puede tener sentido para una familia que utiliza el vehículo todos los días, pero también para una persona que quiere más espacio sin necesariamente pasar a una pick-up.

Es para usted si: quiere un vehículo versátil, necesita espacio adicional, realiza viajes con frecuencia y prefiere una posición de conducción más alta.

¿Por qué debería comprar una Pick-ups en el Salón?

Aquí la prioridad cambia. Una pick-up tiene sentido especialmente cuando el vehículo no solo sirve para transportar personas, sino también herramientas, materiales, equipos u otro tipo de carga.

Puede ser una alternativa para personas que trabajan en construcción, agricultura, mantenimiento, logística u otras actividades en las que transportar objetos hace parte de la rutina. También puede resultar útil para quienes tienen actividades recreativas que requieren llevar bicicletas, equipos deportivos u otros elementos.

Sin embargo, si la necesidad principal es movilizarse por la ciudad y llevar ocasionalmente algunas cosas en el baúl, una pick-up puede ofrecer más capacidad de la que realmente necesita.

Es para usted si: el trabajo o sus actividades requieren transportar carga, circula por zonas rurales o terrenos exigentes o necesita un vehículo con una capacidad de trabajo superior a la de un automóvil convencional.

¿Por qué debería comprar un carro de Alta gama en el Salón?

En los vehículos de alta gama, la decisión no suele estar relacionada únicamente con la necesidad de desplazarse. Aquí entran en juego aspectos como acabados, tecnología, desempeño, comodidad, diseño y equipamiento.

Son vehículos dirigidos a personas que tienen un presupuesto más amplio y para quienes la experiencia de conducción y el nivel de equipamiento tienen un peso importante en la decisión de compra.

También es una categoría muy amplia: puede incluir automóviles deportivos, sedanes de lujo, SUV premium y otros vehículos con diferentes características.

Es para usted si: además de movilizarse, busca altos niveles de equipamiento, materiales, tecnología, desempeño y una experiencia de conducción diferenciada.

La pregunta que debería hacerse antes de comprar

El Salón del Automóvil puede poner frente a usted decenas de opciones, pero la cantidad de vehículos disponibles no debería hacer que pierda de vista lo más importante: para qué va a utilizar el carro.

Antes de comparar marcas, piense cuántas personas viajarán habitualmente, cuántos kilómetros recorre, dónde estaciona, qué tipo de vías utiliza, cuánto equipaje transporta y si necesita cargar objetos o herramientas.

También vale la pena calcular los costos que vienen después de la compra, como combustible o energía, mantenimiento, seguros, impuestos y otros gastos asociados.

Con esas respuestas será mucho más sencillo identificar si lo que necesita es un automóvil, una camioneta, una SUV, una pick-up, un híbrido, un eléctrico o un vehículo de alta gama. Y, una vez definido el tipo de carro, ahí sí tendrá sentido comenzar a comparar las marcas y modelos que estarán disponibles en el Salón.

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