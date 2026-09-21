Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Maikol David Rivera Sánchez, habitante del barrio Santander en Ibagué, perdió la vida tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido el sábado 19 de septiembre, alrededor de las 7:00 de la noche, en la vía que une a la capital del Tolima con el municipio de Alvarado. De acuerdo con la información publicada por El Nuevo Día, Rivera viajaba a bordo de una motocicleta Lifan azul, con placas OJF 37B, en compañía de John Jairo Sánchez Vargas. El siniestro tuvo lugar cuando ambos colisionaron contra la parte trasera de un automóvil Renault Symbol gris, de placas ICK 362, que estaba detenido en la carretera debido a una falla mecánica.

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El conductor del Renault, identificado como Freddy Antonio Carvajal, junto con una acompañante, manifestó que llevaban más de cuarenta y cinco minutos esperando una grúa para transportar su vehículo averiado. Como consecuencia del impacto, la motocicleta de Rivera Sánchez sufrió severos daños en la parte delantera, mientras que el automóvil terminó con evidentes afectaciones en el baúl, guardabarros y vidrio trasero.

La situación resultó aún más grave para John Jairo Sánchez, quien también estuvo involucrado en el accidente. Según los reportes, Sánchez salió proyectado por efecto del choque y quedó sobre el capó del Renault. Posteriormente, fue trasladado a un centro asistencial en Alvarado debido a las lesiones sufridas.

Rivera Sánchez fue llevado con vida hasta la clínica Medicadiz, en Ibagué, donde recibió atención médica por múltiples traumatismos y fracturas, incluida una lesión considerable en una de sus piernas. Sin embargo, los esfuerzos médicos no fueron suficientes y falleció pocas horas después del accidente, según confirmó El Nuevo Día.

Las autoridades adelantan una investigación sobre las condiciones en las que se produjo el accidente. Uno de los principales elementos a establecer es si el conductor de la motocicleta alcanzó a percatarse a tiempo del Renault detenido, en especial porque el tramo donde ocurrió el siniestro es una recta que, según se señala, presenta iluminación limitada. Además, se analiza si el vehículo averiado contaba con la señalización adecuada para advertir su presencia a otros conductores que transitaban por esa vía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién era Maikol David Rivera Sánchez y en qué circunstancias ocurrió el accidente en Ibagué?

Maikol David Rivera Sánchez era un residente del barrio Santander de Ibagué que falleció tras un accidente vial mientras transitaba en motocicleta por la vía hacia Alvarado. El incidente ocurrió en la noche del 19 de septiembre, cuando impactó contra un automóvil que había quedado varado por una falla mecánica, según información recogida por El Nuevo Día.

¿Por qué es importante la señalización de vehículos averiados en las carreteras?

La señalización de vehículos averiados es fundamental para prevenir accidentes, pues facilita que los demás conductores puedan advertir un obstáculo en la vía, especialmente en tramos con iluminación limitada como donde ocurrió el accidente de Maikol Rivera. Las autoridades investigan si el automóvil tenía la señalización adecuada, tema central en la indagación sobre este siniestro.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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