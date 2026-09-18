Un nuevo temblor se registró en Colombia durante la tarde de este viernes 18 de septiembre. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el movimiento tuvo una magnitud de 4,4 y fue localizado en Istmina, Chocó.

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(Vea también: Temblor se sintió en varias partes de Colombia en la mañana de este viernes; ¿dónde fue el epicentro?)

De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el sismo ocurrió a la 1:41 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 46 kilómetros.

El movimiento se produjo después de una jornada con varios eventos sísmicos registrados en el occidente del país, especialmente en el departamento del Chocó.

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Sismo de 4,4 tuvo epicentro en Istmina, Chocó

El reporte del SGC señala que el evento sísmico tuvo como referencia a Istmina, municipio ubicado en el departamento del Chocó.

El SGC mantiene habilitada su plataforma Sismo Sentido, mediante la cual las personas pueden informar si percibieron el movimiento y en qué lugar lo sintieron.

Estos reportes ciudadanos permiten a la entidad recopilar información sobre la percepción de los sismos en diferentes zonas del país y complementar los datos obtenidos mediante sus sistemas de monitoreo.

Hasta el momento del reporte, el SGC no había señalado afectaciones asociadas con este nuevo movimiento.

Chocó ya había registrado varios temblores este viernes

El sismo de las 1:41 p. m. se suma a una jornada de actividad sísmica en el occidente de Colombia.

Durante la madrugada, el SGC reportó un movimiento de magnitud 4,6 a la 1:17 a. m., también con referencia en Istmina. Ese evento tuvo una profundidad de 42 kilómetros y fue marcado como sentido en diferentes poblaciones de Chocó y Valle del Cauca.

Posteriormente, a las 3:45 a. m., se registró otro sismo de magnitud 4,4, pero esta vez con referencia en el océano Pacífico y profundidad superficial.

Además de esos movimientos, durante la madrugada y la mañana se presentaron otros eventos de menor magnitud en municipios de Chocó y zonas cercanas, de acuerdo con los registros del SGC.

Por eso, el nuevo temblor de la tarde representa otro evento dentro de la actividad sísmica registrada durante esta jornada.

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