Por: Noticiero 90 minutos

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El alcalde Alejandro Eder encabezó recientemente una sesión del Puesto de Mando Unificado para la reconstrucción, en la que participaron las familias perjudicadas por el terremoto del 10 de agosto en Chiminangos 1 y 2, junto con líderes y representantes comunitarios. En este espacio, Eder reiteró el compromiso de la Administración Distrital con quienes sufrieron daños considerables, destacando la voluntad institucional de acompañar de manera integral los procesos de recuperación que urgen en el sector.

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Uno de los puntos centrales de la reunión fue la garantía de que los recursos necesarios estarán disponibles para atender la grave situación de las torres afectadas. El mandatario, de acuerdo con sus declaraciones expuestas durante el encuentro, aseguró que la reconstrucción o el reforzamiento de las edificaciones se realizará conforme a las conclusiones de los estudios técnicos y las recomendaciones de expertos. Inclusive, Eder afirmó: "Si toca demoler algún edificio de Chiminangos, lo vamos a reconstruir con recursos de la Alcaldía. Y si el Gobierno Nacional nos puede ayudar, lo haremos con ellos. Inclusive, la Gobernación del Valle también está lista para aportar recursos, si es necesario".

La administración municipal hizo énfasis en que Chiminangos es prioridad y anunció la creación de un frente de seguridad, que busca proteger los bienes de las familias perjudicadas y fortalecer las condiciones de seguridad en toda la zona. Paralelamente, equipos de ingenieros realizan las evaluaciones técnicas necesarias con el apoyo de Emcali, empresa de servicios públicos de Cali, para definir las intervenciones requeridas en las estructuras comprometidas por el sismo.

En palabras de los líderes comunitarios, el acompañamiento brindado por los equipos de atención psicosocial ha sido relevante, ya que muchas familias han manifestado requerimientos emocionales y ayuda para sobrellevar las afectaciones. Víctor Barrera, secretario de Paz y Cultura Ciudadana, subrayó que este diálogo permitió coordinar acciones conjuntas que buscan la recuperación de Cali y la protección integral de los damnificados.

Como parte del proceso de acompañamiento estatal, el fin de semana del 19 y 20 de septiembre se llevará a cabo una jornada para la actualización y corrección del Registro Único de Damnificados por Emergencias (RUFE). Las familias interesadas deberán acercarse a las juntas de acción comunal, donde la atención se prestará de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., facilitando así el acceso a recursos y apoyos sobre la base de un registro actualizado y confiable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuándo se realizará la jornada de actualización del Registro Único de Damnificados por Emergencias (RUFE) en Chiminangos?

La jornada de actualización y corrección del Registro Único de Damnificados por Emergencias (RUFE) está programada para el sábado 19 y domingo 20 de septiembre. Las familias afectadas deben acudir a las juntas de acción comunal del sector entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m., según la información disponible.

¿Qué tipo de acompañamiento psicosocial están recibiendo las familias damnificadas de Chiminangos tras el terremoto?

De acuerdo con líderes comunitarios, las familias afectadas en Chiminangos cuentan con el apoyo de equipos especializados en atención psicosocial. Este acompañamiento está orientado a responder a las necesidades emocionales y psicológicas de los damnificados, buscando aliviar el impacto del terremoto y facilitar su proceso de recuperación.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.