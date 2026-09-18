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Emcali, la empresa de servicios públicos de Cali, informó que este viernes varios sectores de la ciudad continuarán con trabajos de reparación y mantenimiento en las redes de acueducto. Estos trabajos podrían ocasionar interrupciones temporales en la prestación de los servicios de agua potable, afectando la rutina diaria de miles de habitantes. La información fue presentada oficialmente por la Gerencia de Acueducto de Emcali, que señaló que las actividades incluyen la reposición de válvulas y la optimización de redes en puntos específicos de la ciudad.

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De acuerdo con el comunicado, las labores de mantenimiento requieren suspender de manera temporal el suministro de agua potable en las zonas intervenidas. La planificación de estos trabajos busca mejorar la calidad y continuidad del servicio, aunque también implica que varios barrios no contarán con agua durante algunas horas de la jornada. La empresa identificó de forma clara los sectores y direcciones exactas donde se efectuará la suspensión del servicio.

Entre los barrios afectados se encuentran Alfonso López, con cortes en las direcciones Calle 81 # 7 L Bis - 26 y Calle 70 # 7 - 03; Cristóbal Colón, en Calle 14 # 37 A 55 y Carrera 30 # 14 C 55; y La Flora, donde las intervenciones se desarrollarán en avenida 6 Norte # 45 N 20, avenida 4 Norte # 38 N 00 y Calle 61 AN # 3 N 80. Otros sectores como San Luis, San Vicente, Alto Nápoles, Atanasio Grardot, Olímpico, Tequendama, La Selva, Las Delicias, Comuneros, Nueva Floresta, Pacará, Santa Mónica Residencial y Siloé - La Nave, también están contemplados entre los puntos señalados por Emcali.

La empresa reiteró que la finalidad de estas maniobras es garantizar, a mediano y largo plazo, servicios de mejor calidad para todos los usuarios del sistema de acueducto. Mientras tanto, recomendó a los residentes de los sectores afectados tomar las precauciones necesarias y almacenar agua para suplir las necesidades básicas durante el tiempo que dure la suspensión.

¿Qué barrios de Cali estarán sin agua por las obras de Emcali este viernes?

De acuerdo con la información proporcionada por Emcali, los barrios que tendrán suspensión temporal del servicio de agua este viernes son Alfonso López, Cristóbal Colón, La Flora, San Luis, San Vicente, Alto Nápoles, Atanasio Grardot, Olímpico, Tequendama, La Selva, Las Delicias, Comuneros, Nueva Floresta, Pacará, Santa Mónica Residencial y Siloé - La Nave, en direcciones puntuales indicadas por la empresa en su anuncio.

¿Por qué Emcali interrumpe el servicio de agua en determinados sectores de Cali?

La Gerencia de Acueducto de Emcali dio a conocer que las interrupciones se deben a maniobras de reparación, reposición de válvulas y optimización de redes, que son necesarias para garantizar la calidad y continuidad del servicio a futuro. Las suspensiones temporales responden a la necesidad de ejecutar estos trabajos de mantenimiento en puntos específicos de la ciudad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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