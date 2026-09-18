Por: Noticiero 90 minutos

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Un cierre vial total se mantiene actualmente en la Calle 5 con Carrera 66, específicamente en sentido occidente-oriente, como medida preventiva debido al riesgo de colapso que presenta el edificio Arábico. Esta decisión fue tomada bajo la instrucción de la dependencia de Gestión del Riesgo, la cual determinó que las condiciones estructurales del inmueble plantean un peligro para la movilidad y seguridad de quienes transitan por esa zona, de acuerdo con lo reportado por Noticiero 90 Minutos.

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En el sector afectado permanecen agentes de tránsito, encargados de ejecutar el cierre y brindar acompañamiento tanto a los conductores como a los peatones que circulan cerca del lugar. Además, estos funcionarios están realizando labores de regulación de la movilidad, orientando a los viajeros para que utilicen rutas alternas y reduzcan así el congestionamiento vial que podría generarse en las vías aledañas.

Según recomienda Gestión del Riesgo, es importante que los conductores eviten transitar por esta zona mientras persista la restricción, dado que el paso permanece completamente prohibido. El objetivo de esta medida es evitar cualquier tipo de accidente o incidente que pueda provocar daños a las personas o a los vehículos y, al mismo tiempo, facilitar las labores técnicas requeridas para evaluar y mitigar el riesgo en la estructura del edificio Arábico.

El despliegue de las autoridades en el sector es constante, y la instrucción principal es priorizar la seguridad de los ciudadanos. En ese sentido, se espera que la ciudadanía acate las indicaciones y haga uso de vías alternas para sus desplazamientos. La información sobre el tiempo estimado del cierre o sobre posibles acciones futuras dependerá de la evolución del riesgo y de las instrucciones de las entidades responsables.

Este tipo de cierres, aunque afectan la rutina diaria y la movilidad urbana, buscan evitar emergencias mayores, tal como han reportado otros casos recientes en la ciudad. En el contexto de estas medidas, la colaboración de los habitantes y de quienes transitan por la zona es clave para garantizar una respuesta efectiva a las situaciones de riesgo estructural.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se mantiene el cierre vial en la Calle 5 con Carrera 66 en Cali?

El cierre vial total en la Calle 5 con Carrera 66 en Cali se mantiene por instrucción de Gestión del Riesgo, debido al riesgo inminente de colapso del edificio Arábico. Las autoridades advierten que las condiciones estructurales del inmueble representan un peligro para la movilidad y la seguridad en la zona, por lo que el paso continua prohibido hasta nueva orden.

¿Qué es Gestión del Riesgo y qué funciones cumple en emergencias viales?

Gestión del Riesgo es la dependencia encargada de evaluar y responder ante situaciones que presenten peligro para la comunidad, como en este caso el riesgo de colapso estructural. Su función es coordinar acciones preventivas, ordenar cierres o restricciones y orientar a las autoridades para proteger a las personas ante posibles emergencias en espacios públicos.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.