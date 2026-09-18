La Cancillería de Colombia declaró este 18 de septiembre una nueva urgencia manifiesta para garantizar la continuidad del servicio de pasaportes y visas, luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera provisionalmente los instrumentos relacionados con el nuevo modelo de expedición.

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La medida busca asegurar el suministro, personalización, custodia y distribución de las libretas de pasaporte y las etiquetas de visa, mientras se estructura una solución permanente mediante una licitación pública.

El Tribunal había ordenado implementar mecanismos que garantizaran la prestación ininterrumpida del servicio y cuestionó aspectos relacionados con los soportes fiscales para comprometer vigencias futuras, la planeación, los cronogramas y el estado de la operación.

Ante esta situación, la Cancillería podrá realizar contrataciones directas bajo la figura prevista en el artículo 42 de la Ley 80 de 1993.

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Sin embargo, aclaró que estos contratos serán estrictamente transitorios y estarán limitados a lo necesario para evitar interrupciones.

Mientras avanza el proceso, la entidad aseguró que el servicio continúa con normalidad en oficinas y consulados. Las citas ya programadas siguen vigentes y los ciudadanos no deben realizar trámites adicionales.

Además, los contratos derivados de la urgencia manifiesta serán enviados a la Contraloría para el respectivo control fiscal.

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