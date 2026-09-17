Por: El Espectador

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ratificó la suspensión provisional del convenio celebrado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, que permitía la expedición de pasaportes para los colombianos. Esta decisión surge luego de que el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitara que se aclararan las medidas adoptadas el pasado 3 de septiembre, exigiendo al gobierno asegurar la entrega de pasaportes por vías alternativas, a pesar de la medida cautelar en curso. De acuerdo con el Tribunal, la orden emitida es precisa y obliga al Ejecutivo a buscar las soluciones necesarias para garantizar la prestación continua del servicio.

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El fallo, cuya ponencia estuvo a cargo del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, destacó que la suspensión se motivó por dudas sustanciales sobre la manera en que se suscribieron los términos del convenio bajo la administración de Gustavo Petro. Según lo establece la decisión, la medida cautelar es clara y no deja lugar a interpretaciones ambiguas. Además, el Tribunal aclaró que no es competencia del juez popular reemplazar a la Administración en la definición de planes, implementación o alternativas logísticas para cumplir la orden, y que cada entidad debe actuar dentro del marco de sus funciones legales y técnicas existentes.

La Cancillería había solicitado una precisión adicional, especialmente para que el Tribunal autorizara de manera explícita la utilización de los pasaportes ya fabricados y en inventario, que tan solo requieren ser personalizados. Sin embargo, el Tribunal insistió en que corresponde a las autoridades competentes evaluar las posibilidades y tomar las decisiones necesarias para no suspender el servicio público de expedición de pasaportes.

La medida de suspensión es preventiva y regirá hasta tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional presenten un informe detallado sobre el estado actual de la producción de pasaportes y otros elementos relevantes del proceso. En particular, la suspensión impacta el Convenio Interadministrativo Específico 001 de 2025, el CI-005 de 2026 y otros acuerdos derivados de estos. Esta acción se encuentra enmarcada en una acción popular interpuesta por Nicolás Dupont Bernal contra el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional, debido a inconsistencias y falta de claridad en la planeación y ejecución del nuevo modelo de expedición de pasaportes propuesto por el gobierno.

Entre las irregularidades señaladas, el Tribunal resaltó la secuencia de cronogramas incumplidos, contradicciones en informes institucionales, ausencia de soportes verificables sobre recursos y ejecución, y la falta de acreditación de requisitos financieros, todo lo cual evidencia una planificación improvisada. Por ello, tanto la Cancillería como la Imprenta Nacional, el Fondo Rotatorio y la Casa de la Moneda de Portugal deberán, en un plazo de 20 días hábiles, entregar un informe completo y documentado sobre las acciones realizadas, fases implementadas, compromisos ejecutados y el estado actual de la implementación del convenio.

¿Por qué fue suspendido el convenio entre la Cancillería y la Imprenta Nacional para expedir pasaportes?

El convenio fue suspendido de manera provisional por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca debido a dudas sobre la legalidad y claridad de sus términos, así como por inconsistencias en la planeación y ejecución del modelo de expedición de pasaportes, incluyendo cronogramas incumplidos, informes contradictorios y falta de soportes verificables. La suspensión se mantendrá mientras se esclarecen las condiciones reales del proceso.

¿Qué medidas debe implementar el gobierno tras la suspensión del convenio de pasaportes?

De acuerdo con la decisión del Tribunal, corresponde a las autoridades competentes dentro de sus marcos legales, técnicos y administrativos evaluar las alternativas jurídicas y logísticas viables y adoptar decisiones que permitan garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes, aun en ausencia del convenio con la Imprenta Nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

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En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.