La izquierda colombiana atraviesa por momentos complejos que han puesto bajo la lupa a varios de sus principales alfiles, enfrentando duros reveses tanto en el escenario político como ante la justicia. La seguidilla de malos momentos comenzó a perfilarse con la actuación del expresidente Gustavo Petro, quien protagonizó una réplica este miércoles 16 de septiembre en respuesta a la alocución de Abelardo De La Espriella. La intervención del exmandatario fue calificada por analistas como improvisada y carente de sustento probatorio, lo que desató cuestionamientos de diversos sectores políticos.

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Desde la orilla de los simpatizantes del proyecto progresista, figuras como el analista político Luis Ernesto Gómez señalaron que, a pesar de contar con la bancada más grande del Congreso y recursos audiovisuales suficientes, la falta de una planeación rigurosa y de renovación en los liderazgos le resta competitividad a la izquierda de cara a los próximos retos electorales.

A las dificultades comunicacionales del expresidente se sumó un duro golpe judicial para Laura Sarabia, exembajadora de Colombia en Reino Unido y una de las mujeres con mayor poder en el anterior gobierno. La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos formalmente al considerar que, aprovechando su posición e influencia en la Casa de Nariño, ordenó de manera irregular el uso del polígrafo y de bienes del Estado a su entonces niñera, Marelbys Meza. Según el ente acusador, el protocolo de seguridad institucional fue desviado hacia un propósito estrictamente personal, cargos que la exfuncionaria decidió no aceptar.

El panorama tampoco pinta favorable en el ámbito legislativo para el senador del Pacto Histórico Alex Flórez. El congresista quedó a un paso de enfrentar un juicio penal luego de que el magistrado Marco Antonio Rueda presentara una ponencia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, solicitando que el parlamentario responda formalmente por un presunto caso de violencia intrafamiliar contra su exesposa, sumado a sus antecedentes de altercados públicos.

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A las tensiones judiciales y políticas se suman fracturas internas dentro del propio movimiento progresista. La exministra y senadora Carolina Corcho ha sido blanco de cuestionamientos públicos por parte de copartidarios como el exembajador Moisés Ninco, quien la señaló de limitar la participación de la votación en el exterior durante la consulta presidencial del Pacto Histórico realizada en octubre de 2025. Mientras Corcho ha optado por la prudencia y el silencio, voces del sector como el exsuperintendente Luis Guillermo Pérez han hecho llamados urgentes a evitar la ventilación pública de diferencias que continúan erosionando la cohesión de la colectividad.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.