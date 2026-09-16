Por: El Espectador

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La relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos enfrentó un importante desafío con la reciente decisión del gobierno estadounidense de no otorgar, por segundo año consecutivo, la certificación antidrogas a Colombia. Esta medida fue adoptada durante la administración de Donald Trump y responde a los resultados obtenidos bajo la gestión del expresidente Gustavo Petro, particularmente en términos de lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con la información disponible, la certificación antidrogas es un mecanismo con el que Estados Unidos evalúa el compromiso y los resultados de países aliados en la reducción de cultivos ilícitos y el combate al tráfico de drogas. La reciente negativa no está relacionada con las políticas o decisiones del actual presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ni con los reportes sobre incautaciones, operativos contra estructuras delictivas ni extradiciones que este ha compartido en sus redes sociales. Así, la determinación de Estados Unidos se fundamenta en los resultados heredados del anterior gobierno.

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El pronunciamiento norteamericano se da en un contexto crítico para Colombia. Según el más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), en el país existen alrededor de 261.000 hectáreas de hoja de coca y la producción anual de cocaína alcanzó aproximadamente 3.708 toneladas para 2024, cifras que mantienen a Colombia como el principal productor mundial. No obstante, este mismo informe demoró en ser publicado porque el expresidente Petro cuestionó sus métodos de medición y su administración optó por frenar su difusión, lo que ha provocado que Colombia, actualmente, carezca de información certera sobre el estado de los cultivos ilegales. Esta situación ha dificultado el diseño de estrategias efectivas y la evaluación precisa de los avances, mientras la postura estadounidense deja claro el inconformismo con los resultados presentados.

La decisión del gobierno de Estados Unidos pone de manifiesto la persistencia de los problemas estructurales en la estrategia antidrogas de Colombia, así como la complejidad para obtener la validación internacional cuando los resultados no son los esperados. Al mismo tiempo, resalta la necesidad de lograr mayor transparencia y consistencia en los informes para restaurar la confianza entre los dos países y retomar el camino de la cooperación.

¿Por qué no recibió Colombia la certificación antidrogas de Estados Unidos en 2024?

Estados Unidos negó la certificación antidrogas a Colombia por segunda vez consecutiva debido a los bajos resultados en la lucha contra el narcotráfico logrados durante el gobierno de Gustavo Petro. Esta decisión, según lo registrado, se basó en indicadores como la extensión de cultivos ilegales y la producción de cocaína, no en las acciones del nuevo gobierno.

¿Qué implica el informe de la Unodc sobre cultivos de coca en Colombia en 2024?

El informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señala que Colombia tuvo aproximadamente 261.000 hectáreas sembradas y una producción cercana a 3.708 toneladas de cocaína en 2024. Estos datos, publicados con retraso, evidencian la magnitud del desafío que enfrenta el país en la erradicación de cultivos ilícitos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.