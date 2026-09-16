Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Eliana Moreno, reconocida periodista y fotoperiodista aérea para NBC4 y Telemundo 52, perdió la vida el martes 15 de septiembre, tras el accidente del helicóptero en el que trabajaba, ocurrido en Chatsworth, Los Ángeles. El trágico incidente sucedió cuando Moreno participaba en la cobertura de un accidente vial desde el aire, junto al piloto George Marciniw. De acuerdo con información de NBC4 y Telemundo 52, Moreno y Marciniw sobrevolaban el área documentando un accidente previo, cuando la aeronave se precipitó y causó la muerte de ambos, así como la de Edy Gutierrez Mejia, de 29 años, quien se hallaba en tierra.

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El helicóptero implicado era un Eurocopter AS350, operado por la empresa Angel City Air. La emergencia se presentó a las 7:00 de la noche del martes, cuando la tripulación registraba las consecuencias de un accidente previo que involucró una camioneta SUV y un autobús de Metro, hecho que dejó al menos dos personas fallecidas y seis heridas. En medio de esa delicada cobertura, la tragedia sorprendió tanto a la tripulación como a quienes seguían la transmisión en directo a través del canal.

El momento exacto fue registrado en una transmisión en vivo. Las cámaras del helicóptero mostraban la escena a la audiencia, cuando la aeronave empezó a perder altura y una alarma se activó dentro de la cabina. Una voz femenina preguntó al piloto si era posible recuperar altitud, mientras la imagen comenzaba a moverse de manera abrupta hasta perder señal. Según distintos medios que consultaron a expertos, se analizaron escenarios como una posible pérdida de potencia o un fallo en las revoluciones del rotor principal, aunque ninguna causa ha sido confirmada oficialmente.

Actualmente, la NTSB (sigla en inglés de Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos) y la FAA (sigla en inglés de Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos) lideran la investigación para esclarecer las causas del accidente. Los restos del helicóptero fueron evaluados en el sitio para reconstruir lo ocurrido. En total, además de los fallecidos, otras dos personas resultaron heridas.

Eliana Moreno se graduó en 2010 de Chapman University en periodismo televisivo y ciencias políticas. Trabajó desde entonces como reportera aérea en diversos hechos relevantes, incluidos incendios forestales, accidentes y persecuciones policiales. Era conocida en redes sociales como “Eli in the heli” y desde 2023 trabajaba junto a Marciniw, acumulando cientos de horas de vuelo juntos. Los canales NBC4 y Telemundo 52 expresaron públicamente sus condolencias a los allegados y colegas de las víctimas.

¿Por qué ocurrió el accidente del helicóptero en el que viajaba Eliana Moreno?

Hasta el momento, las autoridades no han determinado una causa definitiva del accidente. Expertos consultados por medios de comunicación han mencionado hipótesis relacionadas con una posible pérdida de potencia o un problema en las revoluciones del rotor principal. Sin embargo, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA) continúan investigando el caso a partir del análisis de los restos del helicóptero y las grabaciones del incidente.

¿Quién fue Eliana Moreno, la periodista de Telemundo fallecida en Los Ángeles?

Eliana Moreno era una destacada periodista y fotoperiodista aérea, reconocida por sus coberturas de incendios forestales, accidentes y noticias de última hora en el sur de California. Graduada de Chapman University en 2010, Moreno ingresó al equipo de helicópteros de Angel City Air ese mismo año y consolidó su carrera en NBC4 y Telemundo 52. Era muy popular en redes sociales como “Eli in the heli” y trabajaba junto al piloto George Marciniw desde 2023.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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