Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Tim Curry, una de las figuras más inolvidables en la historia reciente del cine, la televisión y el teatro, falleció a los 80 años en su residencia de Los Ángeles, California. La noticia fue confirmada por su representante el miércoles 26 de agosto, aunque hasta ahora no se ha revelado la causa oficial de su deceso. Según People, agentes de la Policía de Los Ángeles atendieron el llamado a una casa en North Hollywood alrededor de las 11:20 de la noche del 25 de agosto y realizaron el procedimiento correspondiente ante el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 80 años.

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Para generaciones de espectadores, el rostro de Curry se asoció de inmediato con la figura de Pennywise, el payaso asesino de la miniserie It estrenada en 1990 y basada en la famosa novela de Stephen King. Su interpretación, alternando entre lo cómico y lo aterrador, convirtió a Pennywise en uno de los villanos más icónicos de la televisión, mucho antes de la nueva adaptación protagonizada por Bill Skarsgård.

Sin embargo, su consagración como actor llegó de la mano del extravagante Dr. Frank-N-Furter, personaje que interpretó primero en los escenarios y luego en la película The Rocky Horror Picture Show en 1975. Aunque la cinta no tuvo éxito inmediato, se transformó en emblema del cine de culto, con funciones especiales y una legión de seguidores que perduran hasta hoy. Curry regresó a este universo en 2016 para la producción televisiva The Rocky Horror Picture Show: Let's Do the Time Warp Again interpretando al narrador y criminólogo.

En el cine también dejó huella como Mr. Hector en Home Alone 2: Lost in New York (titulada en español como Mi pobre angelito 2), donde encarnó al estricto concierge del Hotel Plaza que enfrentó a Kevin McCallister. Y demostró su asombrosa versatilidad con personajes tan opuestos como el mayordomo Wadsworth en Clue, el villano Darkness en Legend o participaciones en Annie, The Hunt for Red October y Muppet Treasure Island, entre muchas otras.

Desde sus inicios teatrales tras estudiar en la Universidad de Birmingham, Curry destacó en musicales como Hair y Spamalot, obteniendo tres nominaciones a los premios Tony y dos a los Laurence Olivier por su labor sobre las tablas. Su voz, reconocible incluso para quienes jamás vieron su rostro, cobró vida en decenas de series y películas animadas, además de recibir un Daytime Emmy por la serie Peter Pan and the Pirates en 1991.

Su vida cambió drásticamente tras sufrir un accidente cerebrovascular en 2012, que limitó su movilidad; sin embargo, mantuvo su humor característico y siguió apareciendo en proyectos de voz y celebraciones, como el 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show en 2025, año en que también publicó sus memorias Vagabond.

Tim Curry nunca se casó ni tuvo hijos, manteniendo su vida personal lejos de la atención mediática. Su legado artístico abarca el terror, la comedia, el teatro y la televisión, y sigue vigente en la memoria colectiva de distintas generaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los personajes más icónicos de Tim Curry en el cine y la televisión?

Tim Curry destacó por personajes inolvidables como Pennywise en la miniserie It, el Dr. Frank-N-Furter en The Rocky Horror Picture Show, Mr. Hector en Mi pobre angelito 2, Wadsworth en Clue, y Darkness en Legend. También participó en numerosas producciones como Annie y Muppet Treasure Island, consolidando una trayectoria diversa y memorable.

¿Qué premios y reconocimientos obtuvo Tim Curry durante su carrera?

Durante su carrera, Tim Curry recibió tres nominaciones a los premios Tony, dos a los Laurence Olivier por su trabajo teatral y, además, un Daytime Emmy por su actuación de voz en la serie animada Peter Pan and the Pirates en 1991. Estos reconocimientos reflejan su talento y versatilidad tanto en el escenario como en la pantalla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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