Por: Noticiero 90 minutos

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Tim Curry, reconocido mundialmente por su capacidad camaleónica y carisma indiscutible, supo consolidarse como una de las figuras más influyentes del cine, teatro y televisión durante varias décadas. Nacido en Inglaterra en 1946, su trayectoria estuvo marcada por interpretaciones memorables de personajes excéntricos y villanos emblemáticos. Su impactante presencia escénica, voz inconfundible y mirada profunda lo catapultaron al estatus de ícono dentro de la cultura pop, tanto en Europa como en el resto del mundo, de acuerdo con fuentes recopiladas en la noticia difundida por TMZ.

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Uno de los grandes hitos en la carrera de Curry fue su interpretación del Dr. Frank-N-Furter en la película de culto ‘The Rocky Horror Picture Show’ (1975), un personaje que rompió esquemas y desafió las normas sociales de la época. Este rol no solo lo impulsó ante el público internacional, sino que lo convirtió en un símbolo de la transgresión artística, desatando un fenómeno mundial que sigue vigente hasta hoy.

Con el paso de los años, Curry continuó dejando huella en la pantalla. Su personificación de Pennywise, el payaso de la miniserie "It" (1990), resulta otro de los momentos icónicos de su carrera. Según el reporte de TMZ, su interpretación fue tan impactante que llegó a definir el miedo a los payasos en toda una generación, situando a Curry como un referente en el género del terror. Además, formó parte de otras producciones recordadas como "Legend" (1985), "Clue" (1985) y la exitosa "Home Alone 2" (1992), lo que consolida la diversidad de su portafolio actoral.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por TMZ, que citó fuentes policiales e indicó que Curry murió en su residencia de Los Ángeles la noche del martes, tras enfrentar serios problemas de salud por más de una década. Las autoridades aclararon que no existen indicios de delito en este caso, fortaleciendo la versión de un deceso natural.

La partida de Tim Curry generó conmoción tanto en la industria artística como en su base global de admiradores. Su legado, construido a base de talento y entrega, sigue siendo un pilar fundamental para las futuras generaciones de intérpretes y fanáticos del género.

¿Cuál fue el papel más recordado de Tim Curry en el cine y por qué es tan relevante?

El papel más recordado de Tim Curry es el del Dr. Frank-N-Furter en ‘The Rocky Horror Picture Show’. Esta interpretación fue revolucionaria porque desafió los tabúes sociales de su época, convirtiéndose en un emblema de la cultura pop y de la ruptura de estereotipos.

¿De qué manera afectó la interpretación de Pennywise por Tim Curry a la cultura popular?

La interpretación de Pennywise en "It" (1990) por Tim Curry impactó de forma profunda a la cultura popular, ya que su actuación estableció un arquetipo del payaso siniestro, intensificando la fobia a los payasos en millones de personas y consolidando este personaje como un ícono del terror contemporáneo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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