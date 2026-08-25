Marvel Studios anunció este martes 25 de agosto el reestreno especial de una de las películas más taquilleras de la historia del cine: ‘Avengers: Endgame’. La cinta volverá a las salas bajo el título ‘Avengers: Endgame Encore’ a partir del próximo 25 de septiembre, tres meses antes del estreno de ‘Avengers: Doomsday’, programado para el 18 de diciembre del mismo año.

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El anuncio oficial de Marvel confirma que no se trata de una simple reposición nostálgica. La versión ‘Encore’ incluirá una introducción personalizada, metraje adicional inédito y una etiqueta final especial (escena post-créditos) exclusiva para las proyecciones en IMAX y en salas certificadas bajo el nuevo formato ‘Infinity Vision’.

Este último es un sello de calidad de Disney destinado a pantallas ‘premium’ de gran formato que garantizan imágenes brillantes, pantallas amplias y un sonido de alto nivel.

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Según declaraciones previas del director Joe Russo, el material nuevo tiene un propósito narrativo claro: funciona como una “historia compañera crítica” y un puente directo hacia ‘Avengers: Doomsday’.

Acá, el trailer de la película:

Reassemble the team & relive the experience as Avengers Endgame: Encore returns to theaters September 25. Tickets now available for IMAX and Infinity Vision screens: https://t.co/pZZ4PiOyQb pic.twitter.com/2wKSVG4FLz — Marvel Studios (@MarvelStudios) August 25, 2026

Russo explicó que se ha añadido ‘footage’ ambientado en la historia de ‘Doomsday’ a la película original, con el objetivo de conectar ambos filmes y preparar al público para lo que verá en diciembre. El reestreno, por tanto, se presenta como una pieza clave dentro de la estrategia del Universo Cinematográfico de Marvel para enlazar la conclusión de la Saga del Infinito con la siguiente etapa.

‘Avengers: Endgame’, estrenada originalmente el 26 de abril de 2019 y dirigida por Anthony y Joe Russo, cerró la primera década del MCU. La película recogió las consecuencias de ‘Avengers: Infinity War’ y reunió a los héroes en una batalla final contra Thanos. En su momento generó récords de taquilla, con un fin de semana de apertura global que superó los 1.200 millones de dólares y una recaudación total que la consolidó como uno de los mayores éxitos comerciales de la industria.

Ahora, siete años después, Marvel busca que el público regrese a las salas no solo para revivir la experiencia, sino para acceder a contenido exclusivo que no estará disponible en otras plataformas de la misma forma.

Las entradas ya están a la venta, con énfasis en las funciones de IMAX e ‘Infinity Vision’, donde se podrá ver el avance adicional de ‘Doomsday’. El sitio oficial de Marvel y plataformas de ‘ticketing’ como Fandango han habilitado la compra anticipada.

La duración de ‘Encore’ se sitúa en torno a los 185 minutos, apenas unos minutos más que la versión original de 181 minutos, lo que sugiere que el material nuevo es selectivo y está cuidadosamente integrado.

Disney ha impulsado además la certificación ‘Infinity Vision’ como parte de su apuesta por mejorar la experiencia teatral, y el reestreno de ‘Endgame’ será uno de los primeros títulos en estrenarse bajo este estándar junto con ‘Doomsday’.

El tráiler oficial de ‘Avengers Endgame: Encore’ ya circula y retoma momentos icónicos de la película original mientras invita al público a “reensamblar el equipo” y a vivir de nuevo la experiencia en la pantalla grande.

Con este movimiento, Marvel convierte un clásico reciente en un evento teatral que combina nostalgia, exclusividad y preparación narrativa para el siguiente capítulo de los Vengadores.

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