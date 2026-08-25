Por: EL PILON SA

Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón. Visitar sitio

Valledupar despide una vez más a uno de sus personajes más emblemáticos, Fabio Torres, conocido como ‘El Rector’. Su partida evoca inevitablemente la memoria de Nicolás ‘Niko’ Arredondo, quien fuera su amigo inseparable y uno de los hombres de mayor confianza en el círculo de Silvestre Dangond. Ambos, Fabio y Niko, se convirtieron en figuras clave tanto en la vida personal como profesional de Silvestre, el reconocido cantante urumitero, consolidando una amistad duradera que trascendió escenarios y se transformó en hermandad. La muerte de Fabio Torres, ocurrida apenas tres años después de la de Niko Arredondo, marca una coincidencia dolorosa para quienes compartieron años enteros junto a ellos.

Sigue a PULZO en Discover

En febrero de 2026, cuando se conmemoraron tres años de la muerte de Niko, Fabio Torres ofreció unas palabras al diario EL PILÓN sobre lo que significaba la ausencia de quien siempre consideró su “hermano de vida”. En esa entrevista, Fabio confesó: “La ausencia de Niko se nota cada día en una sonrisa, en una llamada, en una discusión o en su terquedad”. Estas palabras, que en su momento reflejaron el duelo por la pérdida de Niko, adquieren hoy un significado diferente, pues es ahora Fabio quien deja ese mismo vacío en sus amigos y en la historia reciente del vallenato.

La amistad entre Fabio y Niko no se limitó al trabajo, ni tampoco simplemente a una cercanía con el artista Silvestre Dangond. Niko era apreciado por su capacidad de hacer amigos y su disposición de ayudar, cualidades que le ganaron el cariño de Valledupar y de quienes vivieron de cerca el ascenso de Silvestre. Fabio, por su parte, exhibía un papel protagónico en el ámbito empresarial y de la publicidad, siendo responsable, entre otras cosas, de la creación de campañas y la promoción de artistas vallenatos. Sin embargo, más allá de los proyectos, ambos compartieron innumerables conversaciones, celebraciones y momentos familiares.

El recuerdo de Fabio hablando sobre Niko todavía resuena. “Hay que recordarlo con alegría, con amor y con ese sentido de la amistad única que tuvo con todos nosotros”, expresaba Fabio en la citada entrevista. Ahora, tras su fallecimiento, los papeles se invierten: la ausencia es la de Fabio y son sus amigos quienes deben aprender a recordar su nombre desde el afecto y la nostalgia. Los videos y fotos que los muestran compartiendo bromas y alegrías, muchas veces junto a una botella de Old Parr, son testimonio de una época irremplazable en el corazón de Valledupar.

Silvestre Dangond también siente esta pérdida como un golpe personal, al despedir a un amigo presente en los grandes hitos de su vida y carrera. La despedida de Fabio, así como la de Niko, trasciende títulos o reconocimientos; se trata de la huella imborrable de una amistad profunda y auténtica.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién fue Fabio Torres, apodado ‘El Rector’, y por qué es importante en el vallenato?

Fabio Torres, conocido como ‘El Rector’, fue un reconocido publicista y empresario en Valledupar, estrechamente vinculado a la promoción de artistas del vallenato, como Silvestre Dangond. Su relevancia proviene no solo de sus aportes profesionales, sino también de las relaciones personales profundas que cultivó, construyendo verdaderos lazos de hermandad con figuras clave en la música vallenata.

¿Cómo influyó la amistad entre Fabio Torres y Niko Arredondo en la carrera de Silvestre Dangond?

La amistad entre Fabio Torres y Niko Arredondo fue parte fundamental del entorno íntimo y profesional de Silvestre Dangond. Más allá de sus roles como promotor y amigo, ambos crearon una red de apoyo y afecto alrededor del artista, acompañándolo tanto en proyectos artísticos como en momentos personales, fortaleciendo así su trayectoria y consolidando una historia de compromiso y amistad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.