Por: Caracol Televisión

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Lina Rovira Montsant, madre de Joan Piqué (padre del exfutbolista), falleció a los 102 años de edad. Aunque los allegados y la familia del exdefensa del FC Barcelona han preferido mantener absoluta discreción ante el hecho, todo indica que el deceso se produjo por causas naturales debido a su avanzada edad, según la revista Lecturas.

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La matriarca del clan Piqué era la integrante más longeva de la familia y residió sus últimos años en una residencia de mayores en Cervera.

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La despedida continuará este miércoles 26 de agosto, momento en que se celebrará la misa funeral en la iglesia del Sagrat Cor de Sant Guim, de acuerdo con el medio, donde su nieto y seres queridos le darán el último adiós en la más estricta intimidad.

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¿Cómo era la relación de Gerard Piqué y Shakira con la abuela paterna?

Lina Rovira estuvo presente durante toda la exitosa carrera deportiva de Gerard Piqué, viendo a su nieto ser campeón del mundo y referente del fútbol internacional. Hace un año y medio, la matriarca cobró relevancia pública tras participar en el programa El Foraster de TV3, donde habló abiertamente del cariño hacia el exfutbolista.

“Ya me puedo morir tranquila porque he tenido la suerte de poder disfrutar de mis hijos y nietos”, dijo en aquella ocasión. La ‘Yaya Lina’, como en su momento la llamó Shakira, también tuvo una relación muy familiar con la barranquillera y sus hijos, Sasha y Milan. Incluso, la acompañó a uno de sus conciertos años atrás.

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