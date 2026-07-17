Por: Caracol Televisión

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El exfutbolista español y empresario volvió a llamar la atención de la prensa internacional al ser grabado mientras disfrutaba de una visita a Estados Unidos. En fotos y videos quedó captado el momento en el que salía de un restaurante en Los Ángeles mientras permanecía acompañado de Clara Chía, su pareja sentimental.

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¿Gerard Piqué y Clara Chía verán a Shakira en el Mundial 2026?

Esta aparición en el país norteamericano en plena final del Mundial de Fútbol ha desatado las sospechas de sus seguidores en las plataformas digitales, pues muchos creen que existe la posibilidad de que viaje hasta Nueva York para ver el último partido del torneo.

Cabe aclarar que en esta jornada se enfrentarán España contra Argentina, lo que respalda la teoría de que él podría asistir como invitado especial teniendo en cuenta la estrecha relación que lleva con la FIFA y con el equipo con el que obtuvo el triunfo en la Copa del Mundo del 2010.

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Lo curioso de todo esto es que desde que inició el torneo se anunció que Shakira se presentaría en el show de medio tiempo de la Final gracias al lanzamiento de su canción ‘Dai Dai’, el himno oficial de este evento.

A pesar de las especulaciones, aún no se ha conocido la razón por la que el exdeportista viajó hasta Estados Unidos y tampoco se ha confirmado si realmente asistirá a la jornada.

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Quiénes cantarán en la final del Mundial de Fútbol 2026

De acuerdo con la información difundida por la FIFA, el evento tendrá una duración de aproximadamente 11 minutos, el cual contará con la participación de artistas de la talla de Justin Bieber, Madonna, la banda surcoreana de k-pop BTS, Gustavo Dudamel y PS22 Chorus Ft. Coldplay.

La presentación más espera es, sin duda, la de Shakira, que interpretará ‘Dai Dai’. De acuerdo con lo que expuso semanas previas a la ceremonia de clausura, tiene una serie de sorpresas para los espectadores, entre ellos la participación de los Ghetto Kids de Uganda como sus invitados especiales. Los niños se hicieron famosos luego de grabarse realizando una coreografía de la canción mundialista y ser reposteados por la colombiana.

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