La industria del entretenimiento en Colombia continúa mostrando un dinamismo notable, y la promotora Sírvalo Pues ha anunciado una serie de eventos para la segunda mitad de 2026 que buscan consolidarse como hitos dentro del panorama cultural nacional. La empresa ha confirmado tres grandes apuestas musicales que recorrerán ciudades clave, respondiendo a la creciente demanda de un género que ha ganado terreno en los últimos años y que hoy se posiciona como uno de los pilares fundamentales de la identidad sonora del país.

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El primer evento de esta ambiciosa agenda tendrá lugar en Bogotá el próximo 25 de julio. Se trata del Día Nacional de la Música Popular, una celebración que se llevará a cabo en el Movistar Arena. Según la información proporcionada por los organizadores, este evento ya registra un 95 por ciento de ocupación en su boletería. La cartelera incluye a referentes de larga trayectoria como Jhonny Rivera, Luis Alberto Posada, Charrito Negro y Jhon Alex Castaño, entre otros artistas. Un detalle particular de esta jornada es que, al llegar la medianoche, se celebrará el cumpleaños de Yeison Jiménez y se rendirá un homenaje a la memoria de Darío Gómez, figura esencial del género quien falleció hace cuatro años.

La programación continuará en Medellín en el marco de la Feria de Flores con “Sírvalo Pues de Feria”. Este espectáculo busca capitalizar la afluencia turística de la capital antioqueña y destaca especialmente por el regreso de Hebert Vargas a los escenarios de la ciudad. Vargas compartirá escenario en un esperado mano a mano con Luis Alberto Posada, acompañados por otros exponentes como Jhonny Rivera, Jean Carlos Centeno y Andariego, buscando fortalecer el vínculo con el público paisa.

Finalmente, el 29 de agosto, la gira “50 Años de Posada” hará su parada oficial en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Esta gira, diseñada para conmemorar cinco décadas de carrera artística de Luis Alberto Posada, ha superado las expectativas de los promotores desde el lanzamiento de la boletería, con varias localidades ya agotadas en las primeras semanas de venta. Este evento no solo representa una celebración musical, sino un reconocimiento a la trayectoria de un artista que ha logrado trascender generaciones. Con estas iniciativas, Sírvalo Pues reafirma su rol como dinamizador del sector, movilizando a miles de seguidores que mantienen vigente el gusto por las raíces populares del país y garantizando experiencias masivas para los asistentes.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.