La incertidumbre por los conciertos de BTS programados para octubre de 2026 en Chile aumentó luego de que la ministra del Deporte, Natalia Duco, afirmara que los espectáculos nunca recibieron la autorización oficial para realizarse en el Estadio Nacional, pese a que las entradas ya habían sido puestas a la venta.

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La funcionaria aseguró que la productora DG Medios comercializó las boletas sin contar con el decreto de confirmación emitido por el Instituto Nacional del Deporte (IND), documento indispensable para autorizar el uso del principal escenario deportivo del país.

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En declaraciones al noticiero 24 Horas, la ministra explicó que el Gobierno no ha cancelado los conciertos, ya que, según dijo, estos nunca fueron aprobados formalmente.

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“Es imposible cancelar algo que nunca fue confirmado. El Instituto Nacional del Deporte nunca confirmó con los decretos de confirmación que se suelen hacer en estos casos las fechas”, afirmó Duco.

La ministra señaló además que se ha vuelto una práctica frecuente que algunas productoras comiencen la venta de entradas antes de completar todos los trámites administrativos, situación que, aseguró, termina afectando directamente a los seguidores de los artistas.

“Se ha hecho común que las productoras salgan a vender entradas sin estas confirmaciones, cosas que pagan los fans como las ARMY”, agregó.

Natalia Duco fue enfática al señalar que DG Medios conocía desde el inicio que el permiso definitivo no había sido expedido.

“La productora estaba en conocimiento y sabía que no le habíamos confirmado el decreto e igual se vendieron las entradas”, sostuvo la ministra.

Los conciertos de BTS estaban previstos para los días 14, 16 y 17 de octubre de 2026 en el Estadio Nacional de Ñuñoa. Sin embargo, el Instituto Nacional del Deporte decidió no autorizar el uso del recinto bajo las condiciones técnicas planteadas por la organización del evento.

Según explicó la cartera del Deporte, la principal razón para negar la autorización radica en el montaje diseñado para los conciertos.

Los informes técnicos del IND indican que la propuesta contempla un escenario de 360 grados, ubicado en el centro del estadio, cuyo peso total supera las 600 toneladas, una carga que, según las autoridades, podría causar graves afectaciones al césped y comprometer la programación deportiva posterior.

“Nunca el pasto del Estadio Nacional ha recibido 600 toneladas. Es un escenario que va al centro, cubre toda la cancha e impacta las fechas deportivas del resto del año”, explicó Duco.

La ministra insistió en que la protección de la infraestructura deportiva es una prioridad para el Gobierno y aseguró que no permitirán que un evento comprometa el uso futuro del escenario.

Pese a la controversia, la ministra aseguró que el Ejecutivo no se opone a la realización de los conciertos y afirmó que continúan las conversaciones con la productora para encontrar una solución.

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Como alternativa, el Gobierno propuso utilizar la cancha sur del Parque Estadio Nacional, un espacio que permitiría desarrollar los espectáculos sin afectar el terreno principal del recinto.

“Hemos estado en muchas conversaciones con la productora; no es un tema del deporte contra la cultura. Al contrario, estamos abiertos a que el Parque Estadio Nacional sea un espacio donde convivan el deporte y la cultura; por eso estamos dando alternativas”, manifestó la funcionaria.

Mientras avanzan las negociaciones, miles de seguidores de BTS permanecen a la expectativa de una decisión definitiva sobre la realización de los conciertos en Chile.

Salsa al Parque 2025 CONFIRMADO

¡Buenas noticias para los salseros! El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos (Idiger) aprobó el plan de emergencias y Salsa al Parque 2025 ya tiene luz verde. El festival tendrá lugar este 4 y 5 de octubre en el Parque Simón Bolívar con un aforo máximo de 40.000 personas. Habrá un Puesto de Mando Unificado (PMU) permanente para garantizar seguridad, y se aplicarán estrictos controles de ingreso.