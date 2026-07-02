El presidente Gustavo Petro volvió a captar la atención luego de que se conociera una fotografía de una reunión privada con el papa León XIV en el Vaticano. La imagen empezó a circular en redes sociales y despertó interés sobre los temas que abordaron durante el encuentro.

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(Vea también: Gustavo Petro se reunirá con el papa León XIV en el Vaticano para abordar paz, justicia social y cooperación internacional)

Aunque inicialmente no se conocieron mayores detalles, desde la Presidencia de la República se confirmó que la reunión hizo parte de la agenda oficial del mandatario en la Santa Sede. El mandatario estuvo en compañía de dos de sus nietas, hijas de Andrea Petro, según recogió Caracol Radio.

Encuentro entre Gustavo Petro y papa Léon (X: @vaticannews_es)

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Encuentro entre Gustavo Petro y papa Léon (X: @vaticannews_es)

¿Por qué se reunieron Gustavo Petro y el papa León XIV?

Según la información entregada por el Gobierno colombiano, Gustavo Petro sostuvo un encuentro con el papa León XIV para dialogar sobre la situación de Colombia, los esfuerzos de paz, la crisis humanitaria que afecta a varias regiones y otros asuntos de interés internacional.

Durante la reunión también se abordaron temas relacionados con la protección del medio ambiente, la atención a poblaciones vulnerables y la importancia del diálogo como mecanismo para superar los conflictos.

La visita se desarrolló en el Palacio Apostólico, donde el mandatario colombiano también intercambió algunos obsequios con el sumo pontífice, como suele ocurrir durante las visitas oficiales de jefes de Estado al Vaticano.

La fotografía del encuentro comenzó a circular en redes sociales

La imagen del encuentro empezó a difundirse pocas horas después de la reunión y rápidamente fue compartida por usuarios y cuentas oficiales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en redes sociales.

En la fotografía se observa a Gustavo Petro saludando al papa León XIV en uno de los salones del Vaticano, en una escena que marca uno de los primeros encuentros oficiales entre el mandatario colombiano y el nuevo líder de la Iglesia católica.

Hasta el momento, ni el presidente colombiano ni la Santa Sede han divulgado el contenido completo de la conversación, aunque se espera que en las próximas horas entreguen un balance más detallado de los asuntos tratados durante el encuentro.

Qué significa la ropa de la familia Petro

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.