Por: Caracol TV

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El presidente Gustavo Petro informó que firmó el decreto para retirar la suspensión de la orden de captura de alias ‘Chiquito Malo’, cabecilla del Clan del Golfo.

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Cabe resaltar que el Gobierno Nacional, en mayo, había solicitado suspender dicha orden debido a que se iba a iniciar un proceso de diálogo con esta guerrilla; sin embargo, la Fiscalía General de la Nación no accedió a esta petición en dicho momento.

“He firmado el decreto que quita la suspensión de la orden de extradición al señor alias Chiquito Malo. Si es capturado inmediatamente debe ser extraditado. Se ha capturado al jefe del Clan del Golfo en Córdoba, alias ‘el Zarco’. Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo”, escribió Petro en su cuenta de X.

Alias ‘Chiquito Malo’ es uno de los principales jefes criminales activos vinculados al Clan del Golfo, con procesos judiciales en Colombia y Estados Unidos.

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Lo cierto es que habían suspendido la orden de captura contra ‘Chiquito Malo’ para facilitar su ingreso a una zona del noroeste de Colombia dentro de los acercamientos de paz con el Clan del Golfo. La medida buscaba permitir que Jobanis de Jesús Ávila Villadiego participara en la conversación sociojurídica impulsada por el Gobierno.

La suspensión hizo parte de una decisión oficial que cobijó a 29 integrantes de esa estructura armada. El Gobierno explicó que la finalidad era avanzar en las Zonas de Ubicación Temporal y en el proceso de diálogo con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia.

Otty Patiño, consejero presidencial para la paz, defendió la medida y afirmó que las decisiones sobre esos procesos corresponden al Estado colombiano. También sostuvo que la prioridad era la política de ‘paz total’, sin que eso implicara frenar operaciones contra el grupo.

La decisión causó polémica porque ‘Chiquito Malo’ sigue siendo requerido por narcotráfico y estaba incluido en solicitudes de extradición de Estados Unidos.

En mayo de 2026, el Gobierno mantuvo la suspensión mientras continuaban los acercamientos, lo que cambió ahora con el nuevo anuncio por parte del presidente de Colombia a través de su cuenta personal en redes sociales.

¿Quién es alias ‘Chiquito Malo’?

Alias ‘Chiquito Malo’ es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, señalado como el máximo cabecilla del Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

Su nombre apareció con fuerza pública porque asumió el control de la organización tras la captura y extradición de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Desde entonces, las autoridades lo consideran uno de los criminales más buscados del país.

Nació en San Pedro de Urabá (Antioquia) y su perfil ha sido asociado con narcotráfico, concierto para delinquir, homicidio, desplazamiento forzado y uso de menores para actividades criminales.

También lo relacionan con economías ilegales como la minería ilícita, la extorsión, el contrabando y el tráfico de migrantes. En ese esquema, el Clan del Golfo mantiene presencia en varias zonas del Caribe y el Urabá.

En 2026, la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición a Estados Unidos. Aun así, la decisión final no dependía de ese tribunal, sino del Ejecutivo colombiano.

Las autoridades lo han descrito como prófugo y han ofrecido recompensas por información que permita su captura. Su paradero sigue sin confirmarse de forma oficial.

‘Chiquito Malo’ no es un alias aislado en la crónica roja. Se convirtió en un nombre central dentro del conflicto armado y del narcotráfico por su capacidad de mando dentro del Clan del Golfo.

Su liderazgo lo ubicó en el centro de operaciones del grupo, especialmente en rutas de salida de droga hacia Centroamérica, Estados Unidos y el Caribe.

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