El coletazo por el llamado a la desobediencia civil pacífica lanzado por Iván Cepeda sigue provocando un terremoto político en el país, y esta vez el turno de poner los puntos sobre las íes fue para el periodismo de opinión. En la mesa de trabajo de Mañanas Blu, los analistas Néstor Morales y Héctor Riveros desmenuzaron sin anestesia la polémica postura de la izquierda derrotada. Lejos de suavizar el debate, ambos comunicadores coincidieron en que la actitud de Cepeda y de los sectores radicales del petrismo no solo es un error estratégico grosero, sino un ataque directo a las reglas del juego democrático que rigen a Colombia.

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Para los líderes de opinión, la estrategia de desconocer el triunfo electoral de Abelardo De la Espriella carece de total coherencia, especialmente cuando proviene de figuras que durante toda la campaña se autoproclamaron como los únicos guardianes de la institucionalidad y la democracia en el territorio nacional.

El periodista Néstor Morales fue el más incisivo al momento de calificar la pataleta de la oposición. Morales cuestionó abiertamente la doble moral de los sectores que hoy prefieren patear la mesa antes que aceptar que perdieron en las urnas frente a la propuesta de la derecha.

El periodista enfatizó que esta radicalización responde a las presiones de un ala del petrismo que salió a reclamarle a Cepeda el haber cometido el “pecado” de reconocer inicialmente el triunfo de De la Espriella. Calificó como un “absurdo contrasentido” que un líder político anuncie que va a desconocer la autoridad de un gobierno elegido legalmente en unas votaciones democráticas que él mismo ya había validado ante la opinión pública.

Por su parte, el analista Héctor Riveros se sumó al rechazo generalizado que ha despertado la alocución del excandidato presidencial de la izquierda, advirtiendo que este tipo de salidas en falso le hacen un daño tremendo a la legitimidad de la oposición. Sin embargo, Riveros fue más allá y pidió dejar de usar al presidente saliente como la eterna justificación de los errores ajenos.

Para Riveros, es hora de medir a Iván Cepeda con la vara de la alta responsabilidad política que ostenta: “Yo veo que hay mucha gente rechazando la posición de Cepeda, que es un nuevo error que comete, inducido creemos nosotros por el presidente Petro y eso no lo justifica. Tampoco podemos seguir diciendo que las equivocaciones de Cepeda son de Petro, a mi me parece que somos condecendientes con Cepeda y hay que exigirle que sea un líder democrático y no lo está siendo”.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.