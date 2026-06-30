Abelardo De la Espriella no esperó a ponerse la banda presidencial para lanzar su primera gran ofensiva contra el gobierno saliente. En la noche de este lunes, el mandatario electo estrenó un espacio de transmisión directa en sus redes sociales donde, en apenas 20 minutos, sacudió el tablero político del país. Lejos de mantener un discurso tibio de transición, el reconocido abogado penalista denunció una supuesta “feria de contratación” de última hora y, en una movida de alto calibre internacional, anunció que radicará una solicitud ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos que podría enredar judicialmente a Gustavo Petro y a su círculo más cercano.

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Durante su intervención, De la Espriella aseguró que su equipo de empalme ha recopilado información alarmante sobre el comportamiento de la administración del Pacto Histórico en sus últimas semanas de poder. Según el presidente electo, el gobierno de Petro entró en una “carrera contrarreloj” para repartir cargos diplomáticos, asegurar puestos en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y firmar contratos a dedo, pero el golpe definitivo vino al acusar directamente a la izquierda gobernante de mantener “relaciones y convivencia delictiva” con estructuras criminales.

El punto más candente y con mayor eco internacional de la alocución de De la Espriella fue la orden perentoria que le dio a su comisión de empalme para saltar las fronteras colombianas y tocar las puertas de la justicia norteamericana. Esta solicitud promete convertirse en el principal dolor de cabeza de Petro una vez deje el cargo el próximo 7 de agosto.

Al elevar estas denuncias de presunta “connivencia con grupos narcoterroristas” al plano federal estadounidense, De la Espriella busca que agencias como la DEA o fiscales de ese país revisen si los movimientos del gobierno saliente violaron leyes transnacionales de terrorismo y narcotráfico, lo que pondría en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica a varios altos funcionarios del petrismo.

El presidente electo no se guardó los nombres de las entidades que, según los reportes que ha recibido de asesores como Restrepo, están siendo utilizadas para asegurar cuotas políticas antes del cambio de mando. De igual forma, le dejó un fuerte llamado de atención a las cabezas de los entes de control en Colombia para que dejen la parsimonia:

Entidad / Sector Afectado Irregularidad Denunciada por De la Espriella Acción Requerida Servicio Diplomático Nombramientos irregulares y de afán en consulados y embajadas en el exterior. Suspensión inmediata de los decretos de nombramiento. Unidad Nacional de Protección (UNP) Repartición irregular de cargos y blindajes de seguridad de última hora. Investigación penal y disciplinaria a los ordenadores del gasto. Contratación Pública Celebración masiva de contratos “a dedo” antes de entregar el poder. Traslado urgente a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría General.

Ante este panorama de presunto desgreño administrativo, De la Espriella le mandó un mensaje directo a la fiscal general, al procurador y al contralor: “Actúen. La omisión no es una opción”.

Para cerrar su transmisión, el líder de la derecha colombiana aprovechó para marcar una distancia abismal frente al estilo de gobernanza de Gustavo Petro, especialmente en lo que respecta al respeto institucional. De la Espriella enfatizó que su mandato buscará sanar las heridas y las constantes tensiones que el presidente saliente provocó al atacar la independencia judicial cada vez que las cortes tomaban decisiones contrarias a los intereses de la Casa de Nariño.

El presidente electo reiteró que gobernará “para toda Colombia” y que priorizará la recuperación de las relaciones armónicas con los gobernadores en las regiones y con las ramas del poder público, prometiendo un retorno al orden constitucional y al respeto estricto de la ley.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.