La transición entre el gobierno saliente y la administración que encabezará Abelardo De La Espriella sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, advirtiera sobre una decisión que, a su juicio, podría afectar la seguridad del próximo mandatario y de los principales integrantes de su gabinete.

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El también director del proceso de empalme aseguró que existe preocupación por un reciente decreto relacionado con la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de garantizar la seguridad de funcionarios y personas bajo riesgo. Según explicó, el cambio modifica los requisitos para ocupar el cargo de oficial de protección, justo cuando restan cerca de 40 días para el cambio de gobierno.

Restrepo hizo pública la advertencia al señalar que se trata de una situación que considera prioritaria dentro del proceso de transición. Incluso, recordó que un día antes ya había solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores abstenerse de efectuar nuevos nombramientos diplomáticos provisionales mientras se concreta el relevo presidencial.

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El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, solicitó a la UNP suspender nuevos nombramientos derivados del Decreto 0670 de 2026 hasta el 7 de agosto y entregar toda la información sobre los procesos en curso. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/eawkkCd2RG — Revista Semana (@RevistaSemana) June 28, 2026

Ahora, el foco está puesto sobre el Decreto 0670 de 2026, norma que establece requisitos alternativos de formación y experiencia para quienes aspiren a desempeñarse como oficiales de protección dentro de la UNP. Para el vicepresidente electo, la expedición de esa medida en la recta final del actual gobierno despierta inquietudes sobre la conformación del esquema de seguridad que acompañará al nuevo presidente.

Por esa razón, Restrepo pidió que la Unidad Nacional de Protección suspenda cualquier proceso de vinculación relacionado con ese decreto hasta que la nueva administración asuma oficialmente sus funciones y pueda revisar las decisiones adoptadas.

El funcionario insistió en que no se trata de cargos administrativos de menor importancia, sino de personas que tendrán la responsabilidad de velar por la integridad del presidente electo, sus ministros y otros altos funcionarios del Estado.

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En ese sentido, calificó como inadmisible que se modifiquen las condiciones para esos nombramientos en los últimos días del gobierno saliente. A su juicio, las decisiones relacionadas con la seguridad del jefe de Estado y de las principales autoridades del país deben manejarse con total prudencia durante el proceso de empalme y sin introducir cambios que puedan generar controversia antes del inicio de la nueva administración.

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