El presidente electo, Abelardo de la Espriella, confirmó que no asistirá a la Casa de Nariño antes de su posesión el próximo 7 de agosto, una decisión que marca un hecho sin precedentes en la historia política reciente de Colombia.

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La determinación fue comunicada por la oficina de prensa del presidente electo, que también anunció las primeras medidas de la transición hacia el nuevo Gobierno.

La ausencia de un encuentro entre el mandatario saliente, Gustavo Petro, y el presidente entrante rompe una tradición que se había mantenido durante los cambios de gobierno de las últimas décadas, en los que ambos dirigentes acostumbraban sostener reuniones previas para facilitar el traspaso de poder.

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José Manuel Restrepo liderará el empalme del nuevo Gobierno

En el mismo comunicado, De la Espriella anunció que el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, será el encargado de dirigir el denominado empalme anticorrupción.

La tarea del exministro será centralizar el proceso de revisión de la administración pública y coordinar la estructuración de la hoja de ruta que tendrá el nuevo Gobierno para el periodo 2026-2030.

Según el documento emitido por la campaña Defensores de la Patria, la designación busca ratificar que la lucha contra la corrupción será una de las principales banderas de la administración que comenzará el próximo 7 de agosto.

Restrepo se convertirá así en el principal interlocutor del Ejecutivo saliente durante las semanas de transición y estará acompañado por un equipo técnico que, según el comunicado, lleva seis meses trabajando en la preparación de las políticas del nuevo Gobierno.

El nuevo Gobierno promete una revisión integral del Estado

Entre las tareas que tendrá el equipo de empalme se encuentran garantizar una transición transparente, identificar riesgos para los recursos públicos y sentar las bases de una gestión que, según la campaña de De la Espriella, estará enfocada en la eficiencia y la integridad administrativa.

La decisión de no asistir a la Casa de Nariño también se produce luego de que el propio presidente electo manifestara en repetidas ocasiones que su intención es contratar auditorías y hacer una revisión exhaustiva del estado en el que recibirá el país.

Con ello, el Gobierno entrante plantea un modelo de transición distinto al de sus antecesores y abre un nuevo capítulo en la relación entre el presidente saliente y quien lo sucederá en el poder a partir de agosto.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.