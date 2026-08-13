Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La reciente emergencia ocasionada por el terremoto que sacudió Pereira y varios municipios del departamento de Risaralda continúa mostrando sus efectos, especialmente en la cantidad de residuos de demolición y escombros que deben ser manejados adecuadamente. La Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER) ha destacado la importancia del manejo responsable de los escombros para evitar daños mayores a los ecosistemas y prevenir riesgos adicionales para la población. En este contexto, la CARDER ha adelantado verificaciones sobre la Escombrera Guadalcanal, sitio autorizado para recibir el material proveniente de edificaciones afectadas, demoliciones y tareas de remoción.

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De acuerdo con el balance emitido por la autoridad ambiental, la Escombrera Guadalcanal ha recibido hasta el momento aproximadamente 5.000 metros cúbicos de escombros como consecuencia directa del sismo. Para atender esta gran demanda, la escombrera se mantiene habilitada durante las 24 horas del día, facilitando así el traslado y disposición adecuada de los residuos provenientes de viviendas, edificios y otras estructuras deterioradas.

La importancia de la Escombrera Guadalcanal radica en el hecho de estar oficialmente designada para el manejo de residuos de construcción y demolición dentro del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio. Este sitio se localiza entre Montelíbano, Villa Navarra y la vía hacia Altagracia, lo que permite una cobertura estratégica para la recolección de material en diferentes zonas afectadas. Durante 2025, la Alcaldía de Pereira reportó obras de ampliación y adecuación en la escombrera, incluyendo la canalización de la quebrada Letras, instalación de cámaras, movimientos de material, y el cerramiento perimetral, acciones que han fortalecido la capacidad operativa del lugar.

Sin embargo, la CARDER ha hecho especial énfasis en la necesidad de que los ciudadanos, propietarios de inmuebles, transportadores y quienes participan en la remoción de estructuras, eviten arrojar escombros en quebradas, ríos o cualquier canal natural. Según la entidad, la acumulación de este tipo de material en fuentes hídricas puede producir obstrucciones y represamientos, lo que incrementa el riesgo de emergencias para las comunidades ubicadas aguas abajo. Por ello, insiste en que la disposición de escombros se realice únicamente en sitios autorizados como la Escombrera Guadalcanal.

Mientras avanzan las labores de remoción y rehabilitación en las zonas más afectadas, CARDER continuará supervisando la operación de la escombrera, asegurando el cumplimiento de las medidas ambientales y la continuidad en el manejo responsable de los residuos derivados del terremoto.

¿Qué servicios ofrece la Escombrera Guadalcanal tras el terremoto de Pereira?

La Escombrera Guadalcanal, de acuerdo con la información de CARDER, está habilitada las 24 horas para recibir residuos de edificaciones afectadas, demoliciones y remociones generadas por el terremoto en Pereira y Risaralda. Además, cuenta con ampliaciones y adecuaciones que permiten una operación segura y eficiente.

¿Por qué CARDER prohíbe depositar escombros en quebradas y ríos de Pereira?

Según la CARDER, depositar escombros en quebradas, ríos y canales puede causar obstrucciones y represamientos, lo que incrementa el riesgo de inundaciones y daños para las comunidades ubicadas en zonas bajas. Por ello solo permite la disposición en sitios autorizados como Guadalcanal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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