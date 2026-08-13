Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El sismo ocurrido el 10 de agosto trajo consecuencias más allá de los daños materiales en Pereira y Dosquebradas. Entre las secuelas más graves figura la crisis en las redes de comunicación. De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), en Risaralda estuvieron fuera de servicio 486 de las 631 estaciones base móviles, lo que representa un 77 % de afectación en la capacidad de comunicación. A pesar de los esfuerzos de los operadores para restablecer paulatinamente las redes, persisten sectores donde la conectividad es limitada y muchas familias siguen enfrentando enormes obstáculos para informarse o comunicarse con allegados.

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La situación se torna aún más difícil para quienes perdieron sus teléfonos entre los escombros o no cuentan con acceso regular a internet. En medio de estas circunstancias extremas, simplemente adquirir un nuevo teléfono no es una solución viable para todos. Entendiendo la urgencia de las búsquedas y la angustia de quienes no logran contacto con familiares, el periódico impreso Q’hubo Pereira abrió una alternativa innovadora: trasladar la búsqueda de personas desaparecidas de la esfera digital al soporte tradicional del papel.

A través de la campaña Personas que buscamos, Q’hubo Pereira permite que familiares reporten gratuitamente la desaparición de allegados y autoricen la publicación de sus fotografías, no solo en la plataforma digital, sino también en las ediciones impresas del periódico. ElDiario.com.co informa que el propósito es que estos rostros lleguen físicamente a tiendas, calles, barrios y hogares, incluidos aquellos entornos donde la conexión digital resulta imposible.

La iniciativa tiene además un apoyo comunitario: se reciben aportes voluntarios con el fin de ampliar la capacidad de impresión y distribución de ediciones especiales con fotos e información de las personas desaparecidas. No obstante, Q’hubo Pereira aclara que las donaciones se utilizan estrictamente para la impresión y distribución y que el reporte de desaparición es gratuito para todos, sin importar el aporte económico.

Familias interesadas pueden reportar casos directamente en ElDiario.com.co, en QhuboPereira.co o en el espacio exclusivo de Personas que buscamos. Así, el medio impreso se reafirma como una vía efectiva, capaz de suplir las carencias digitales del momento y, a la vez, activar una red de solidaridad física que recorre la ciudad para acercar a las familias con información vital.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funciona la plataforma ‘Personas que buscamos’ de Q’hubo Pereira para reportar desaparecidos?

La plataforma Personas que buscamos de Q’hubo Pereira permite a los familiares reportar de manera gratuita a personas desaparecidas, autorizando la publicación de sus fotografías tanto en la web como en la edición impresa del periódico. El proceso busca ampliar la difusión más allá de espacios digitales y llegar a quienes no tienen internet, usando el periódico como canal de búsqueda.

¿Dónde puede reportar o buscar información sobre desaparecidos tras el terremoto en Pereira y Dosquebradas?

Las familias interesadas en reportar o buscar información sobre desaparecidos pueden hacerlo gratuitamente en los sitios ElDiario.com.co, QhuboPereira.co y en la página especial de Personas que buscamos gestionada por Q’hubo Pereira, donde también se reciben aportes voluntarios para ampliar la difusión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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