El presidente Abelardo de la Espriella comenzó su gobierno con decisiones en materia de seguridad y justicia. Durante su primera semana en el cargo firmó cinco resoluciones que autorizan la extradición de personas solicitadas por autoridades de otros países.

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Se trata de las resoluciones ejecutivas 308, 309, 310, 311 y 312 de 2026, mediante las cuales se autorizó la entrega de Diego Alberto Londoño, Armando Luis Suárez Calvo, Jorge Luis Mojica Ortiz, Roderick Aldair Morales Delgado y Didier Ignacio García Rodríguez.

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El primer caso mencionado corresponde a Diego Alberto Londoño, quien será enviado a Perú. Ese país lo requiere para responder por el delito de tráfico de drogas ilícitas agravado. La resolución señala que no tiene requerimientos pendientes ante la justicia colombiana y que su captura obedeció a fines de extradición.

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Por otra parte, Estados Unidos solicitó la entrega de dos ciudadanos colombianos. Uno de ellos es Armando Luis Suárez Calvo, quien deberá comparecer ante la justicia estadounidense por presuntos delitos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos.

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El segundo colombiano solicitado por Estados Unidos es Didier Ignacio García Rodríguez, quien deberá comparecer a juicio por los presuntos delitos de concierto para distribuir y poseer, con intención de distribuir, cinco kilogramos o más de cocaína para importarla a territorio estadounidense.

Otro de los extraditados es Jorge Luis Mojica Ortiz, ciudadano con nacionalidad dominicana y colombiana. República Dominicana pidió su entrega para que responda ante la justicia de ese país por el delito de violación sexual en perjuicio de un menor de edad.

El quinto caso corresponde a Roderick Aldair Morales Delgado, quien será trasladado a Panamá. Las autoridades de ese país lo requieren para que responda por su presunta relación con un caso de homicidio agravado en grado de tentativa.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.