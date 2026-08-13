Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

La primera operación de bombardeo bajo el Gobierno de Abelardo De La Espriella marcó un importante golpe al Ejército de Liberación Nacional (ELN), según información oficial. Durante la intervención militar, que tuvo lugar en la noche del 10 de agosto, las Fuerzas Militares ejecutaron estrategias en zonas rurales de los municipios de Tibú y San Calixto, en Norte de Santander, dirigidas a una estructura específica de este grupo armado. El reporte de las autoridades confirmó que en el procedimiento fueron neutralizados dos presuntos integrantes del ELN, quienes habrían formado parte de la estructura que mantiene presencia en el Catatumbo.

Sigue a PULZO en Discover

El valor estratégico de la operación se evidenció también en la incautación de aproximadamente 1,5 toneladas de explosivos. Este hallazgo resalta la magnitud de los recursos bélicos en poder del grupo armado, ya que, junto a los explosivos, las tropas encontraron 440 granadas adaptadas para ser lanzadas desde drones. Esta modalidad de ataque representa una grave amenaza, tanto para las fuerzas militares como para la población civil que habita en los territorios afectados por la presencia del ELN. Además, en el sitio se incautó material de comunicaciones y otros elementos logísticos que empleaba el grupo para su actividad ilícita.

La acción fue más allá del combate directo y la incautación de material bélico. El equipo militar localizó y destruyó dos búnkeres, así como cinco áreas campamentarias, presuntamente utilizadas como refugio y base de operaciones de la estructura guerrillera. En medio de especulaciones difundidas en redes sociales, el Ministerio de Defensa aclaró que el operativo no se llevó a cabo específicamente en la vereda El Sinaí, lo que añade precisión a la información oficial sobre el lugar de los hechos.

Sin embargo, el alcance del operativo ha quedado en entredicho por denuncias sobre posibles afectaciones a campesinos de la zona. Así lo hizo saber la Defensoría del Pueblo, entidad que desplegó un equipo para verificar las condiciones en las que se dio el bombardeo y determinar si hubo consecuencias para la población civil. Hasta la fecha, no se ha emitido una respuesta oficial del Gobierno frente a estas preocupaciones, manteniendo abierta la discusión sobre el impacto humanitario de la intervención militar.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué riesgos enfrenta la población civil en las zonas donde opera el ELN tras bombardeos militares?

De acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo, los riesgos para la población civil en estos territorios incluyen posibles afectaciones derivadas del uso de explosivos y del desarrollo de operaciones militares, como el reciente bombardeo en Tibú y San Calixto. La magnitud del material bélico incautado, así como la cercanía de campamentos guerrilleros a comunidades campesinas, eleva el nivel de amenaza hacia las personas no involucradas en el conflicto.

¿Qué medidas toma la Defensoría del Pueblo frente a denuncias sobre afectaciones a campesinos por operaciones militares?

Según la información disponible, la Defensoría del Pueblo actúa desplegando equipos de verificación para investigar las circunstancias en las que se presentan operaciones militares y establecer si hubo daños a la población civil, como sucedió tras el bombardeo en Norte de Santander. La entidad tiene la misión de recolectar evidencia y solicitar respuestas al Gobierno acerca de posibles vulneraciones de derechos humanos en el contexto de estas intervenciones.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.