Por: El Espectador

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Colombia oficializó su integración al Escudo de las Américas, una estrategia impulsada por Estados Unidos para enfrentar el narcotráfico en la región. Según la información reportada, el ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, firmó el acuerdo que habilita operaciones conjuntas con Estados Unidos, lo cual ha provocado intensos debates en el escenario político nacional. Esta decisión, que busca fortalecer los esfuerzos contra el llamado narcoterrorismo, fue confirmada el 12 de agosto y posiciona a Colombia como actor clave en una de las alianzas de seguridad regional más ambiciosas del continente.

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La noticia fue anunciada especialmente por Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, quien indicó que Colombia “ya solicitó” el apoyo militar estadounidense y la autorización para desarrollar operaciones militares conjuntas dirigidas a atacar tanto a los terroristas como a las redes del narcotráfico, de acuerdo con declaraciones recogidas en el artículo original.

Sin embargo, el anuncio generó rechazo y preocupación en ciertos sectores. Durante una sesión del Congreso, figuras como Iván Cepeda declararon que entregar la soberanía y el territorio nacional a intereses extranjeros sería un error. Cepeda señaló la figura de Abelardo de la Espriella como responsable de comprometer intereses nacionales mediante la apertura a la estrategia estadounidense. Asimismo, Gustavo Petro Urrego, expresidente, argumentó que la decisión sobre permitir o no la presencia extranjera no corresponde al presidente, sino que debe pasar por el Senado o, en su defecto, el Consejo de Estado, enfatizando que Colombia tiene experiencia notable en la lucha contra el narcotráfico y que la cooperación no debe traducirse en la posibilidad de que fuerzas extranjeras dañen a la ciudadanía colombiana.

Otros, como el expresidente Álvaro Uribe Vélez, han respaldado el acuerdo, argumentando que la asistencia estadounidense en tecnología, inteligencia y equipos es fundamental para rescatar la soberanía del Estado colombiano, especialmente en aquellas zonas donde el narcoterrorismo ejerce control efectivo. Por su parte, Carol Borda, representante del partido Salvación Nacional, recalcó que la lucha contra el terrorismo requiere aliados y operaciones eficaces, por lo cual apoyó decididamente la colaboración con Estados Unidos.

Actualmente, permanece la incertidumbre respecto al alcance del acuerdo. De acuerdo con el texto, no se sabe si esto implica la llegada de tropas estadounidenses o simplemente un fortalecimiento de alianzas ya existentes. En caso de que involucre la presencia militar extranjera, la Constitución exigiría que el Senado, y posiblemente el Consejo de Estado, autoricen formalmente cualquier presencia o tránsito de tropas, navíos o aeronaves de guerra extranjeras en el país.

¿Cuáles fueron las reacciones políticas en Colombia al ingreso al Escudo de las Américas?

El ingreso de Colombia al Escudo de las Américas generó reacciones divididas. Mientras algunos como Iván Cepeda y Gustavo Petro Urrego manifestaron preocupación por la soberanía nacional y el proceso constitucional de autorización, otros como Álvaro Uribe Vélez y Carol Borda respaldaron la cooperación con Estados Unidos como una vía para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y recuperar control en zonas críticas.

¿Qué significa el Escudo de las Américas y cuáles son sus implicaciones para Colombia?

Escudo de las Américas es una iniciativa liderada por Estados Unidos para coordinar la lucha continental contra el narcotráfico. Para Colombia, el acuerdo implica operaciones conjuntas y una cooperación militar que aún no ha detallado si incluirá o no la presencia directa de tropas estadounidenses. De requerirse tal presencia, la aprobación debe pasar por instancias como el Senado o el Consejo de Estado.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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