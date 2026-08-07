El expresidente Álvaro Uribe Vélez ya se encuentra en Cali para asistir a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, luego de confirmar en las últimas horas que sí haría parte de la ceremonia. Su presencia se produjo en medio de una reunión oficial entre el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y una delegación de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), donde apareció de manera inesperada para saludar a los asistentes.

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La aparición de Uribe no estaba prevista dentro de la agenda del encuentro, por lo que sorprendió a quienes participaban en la reunión. De acuerdo con la información divulgada por Noticiero Senado, el exmandatario ingresó al lugar únicamente para extender un saludo informal a los presentes antes de continuar con sus actividades en la capital del Valle del Cauca.

(Vea también: Encuentran cilindro bomba en vía a Medellín, horas antes de posesión de De la Espriella en Cali)

La llegada del líder del Centro Democrático se da después de que existieran dudas sobre su asistencia al acto de investidura. En días anteriores, el propio Uribe había explicado que su presencia dependía de factores relacionados con su seguridad, asuntos judiciales y temas personales, situación que finalmente quedó resuelta.

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Con su arribo a Cali, el expresidente se suma a la lista de dirigentes políticos y delegaciones nacionales e internacionales que participarán en la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella, programada para este 7 de agosto y que convertirá a la ciudad en el centro de la actividad política del país.

La presencia de Uribe también coincide con el mensaje que publicó horas antes en sus redes sociales, en el que expresó su deseo de que el nuevo gobierno tenga éxito y que el ejercicio de la oposición se desarrolle con argumentos y sin violencia. Con ello, el exmandatario ratificó su disposición de acompañar el inicio del nuevo periodo presidencial.

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Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.