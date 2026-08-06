El nuevo presidente Abelardo de la Espriella sí contaría con la presencia del expresidente, que lo apoyó durante la campaña, en el evento que se llevará a cabo en el Arena USC, auditorio de la Universidad Santiago de Cali.

Sigue a PULZO en Discover

La confirmación se daría luego de afinar detalles del protocolo de seguridad para el desplazamiento del exmandatario. Esto quedara resuelto en las próximas horas por las autoridades competentes.

De acuerdo con información revelada en Blu, el ministro de Defensa saliente, Pedro Sánchez, ya había garantizado desde la Policía y las Fuerzas Militares todo el esquema de protección requerido para Uribe, quien carga con una cantidad significativa de amenazas contra su vida. Con ese punto despejado, la asistencia del expresidente quedó prácticamente sellada.

Pero el factor que terminó de inclinar la balanza fue una llamada telefónica. Hace tres días, el propio De la Espriella se comunicó directamente con Uribe y, en dos ocasiones dentro de esa misma conversación, le expresó: “Presidente Uribe, lo espero en Cali, en mi posesión”. De acuerdo con esa misma emisora, esa insistencia personal del mandatario electo fue determinante para que el exjefe de Estado aceptara asistir al acto inaugural.

Lee También

(Vea también: ¿Quién le pondría la banda presidencial a De la Espriella? Habría sorpresa por cambio de última hora)

El mismo Uribe confirmó en primicia durante esa entrevista que sí recibió la llamada de De la Espriella, despejando así cualquier duda sobre el contacto entre ambas figuras políticas. Su presencia en Cali tiene una carga simbólica evidente: el líder del Centro Democrático es uno de los referentes más influyentes del escenario político colombiano y su aparición en la posesión manda una señal de peso al país.

Sin embargo, los analistas advierten que la asistencia de Uribe no equivale a un acercamiento político definitivo ni a la superación de las diferencias ideológicas entre ambos sectores. Se trata, por ahora, de un gesto de cortesía institucional.

¿Qué papel jugará el Centro Democrático en el Congreso durante el gobierno de De la Espriella?

A pesar del gesto de Uribe al asistir a la posesión, las tensiones entre el Centro Democrático y el nuevo gobierno no desaparecen automáticamente. La próxima semana se disputará la elección del contralor General, donde existe la posibilidad de que el Centro Democrático vote junto al Pacto Histórico por el mismo candidato, lo que algunos ya denominan como ‘petrouribismo’.

¿Por qué la seguridad de Álvaro Uribe es un factor determinante en sus desplazamientos?

El expresidente Uribe enfrenta un número considerable de amenazas contra su integridad, lo que obliga a que cualquier movilización suya requiera verificaciones exhaustivas de los protocolos de protección. En este caso, fue el Ministerio de Defensa el encargado de coordinar con la Policía y el Ejército el esquema que le permitiría viajar a Cali sin contratiempos.

Posesión de Abelardo de la Espriella

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.