Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

La Alcaldía Local de Usme, en articulación con la Cámara de Comercio de Bogotá, dio inicio a la segunda Ruta de Formación para Emprendedores, en el marco de la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Esta iniciativa busca ofrecer herramientas a los emprendedores locales para que fortalezcan sus negocios y potencien el crecimiento del tejido empresarial en la localidad de Usme.

Sigue a PULZO en Discover

El pasado 28 de julio, más de 70 participantes asistieron al auditorio de la Alcaldía Local de Usme para comenzar un proceso de formación especialmente enfocado en el desarrollo y acompañamiento para pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con la información presentada en la página oficial de la Alcaldía Local de Usme, el objetivo principal es promover la consolidación y competitividad de las unidades de negocio que operan en esta zona del sur de Bogotá.

Durante las tres semanas que dura la Ruta de Formación, los participantes recibirán asesorías personalizadas que les permitirán identificar las principales necesidades y desafíos que enfrentan en sus emprendimientos. Según la estrategia, los asistentes contarán con capacitación en áreas fundamentales para cualquier negocio emergente, como la construcción de modelos de negocio, la retención y fidelización de clientes, gestión de finanzas, ventas y el aprovechamiento de herramientas de marketing digital. Todas estas temáticas pretenden fomentar el desarrollo sostenible de los emprendimientos y dotar a los emprendedores de recursos prácticos para mejorar su competitividad en el mercado local.

La iniciativa se enmarca en el interés de la Alcaldía Local de Usme de impulsar el emprendimiento y fortalecer las oportunidades económicas en la localidad. Esta apuesta institucional pretende responder a las necesidades de la comunidad usmeña, generando un impacto positivo en el desarrollo económico y contribuyendo al bienestar social de sus habitantes. De acuerdo con lo presentado en la información oficial, la creación de estrategias como la Ruta de Formación evidencia el compromiso de las autoridades locales por acompañar y fortalecer el ecosistema empresarial, facilitando espacios de aprendizaje y acceso a conocimientos clave para el crecimiento de los negocios.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la Ruta de Formación para Emprendedores de Usme?

La Ruta de Formación para Emprendedores de Usme es una estrategia desarrollada por la Alcaldía Local de Usme, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, que brinda asesorías personalizadas y capacitaciones sobre modelos de negocio, fidelización de clientes, finanzas y marketing digital. Está dirigida a emprendedores locales que buscan fortalecer sus unidades de negocio y acceder a oportunidades de desarrollo económico.

¿Qué beneficios recibe un emprendedor que participa en esta Ruta de Formación?

Quienes participan en la Ruta de Formación reciben asesoramiento adaptado a sus necesidades, acceso a capacitaciones prácticas en temas empresariales clave y acompañamiento para potenciar la competitividad de sus negocios. Además, se fomenta la creación de redes y el fortalecimiento del tejido empresarial en la localidad de Usme.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.