La emergencia por el incendio forestal que afecta a Villa de Leyva, Boyacá, alcanzó este domingo uno de los puntos turísticos más conocidos del municipio: el hotel Duruelo, cuyos huéspedes comenzaron a ser evacuados ante la cercanía de las llamas.

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(Vea también: Siguen activos los incendios en Villa de Leyva, cerca de la plaza principal; ya se ven helicópteros)

Mientras avanzaba el operativo para controlar el incendio, una periodista que se encontraba dentro del establecimiento entregó un reporte en medio de la evacuación y describió las condiciones que se estaban viviendo en el lugar.

La periodista también explicó que el humo había desatado condiciones difíciles dentro del establecimiento y que las personas estaban utilizando tapabocas como medida de protección.

El relato permitió conocer desde el lugar cómo la emergencia estaba afectando a los huéspedes mientras los organismos de socorro intentaban contener el incendio que avanza por el cerro San Marcos.

Acá, la evacuación:

#Actualidad | A esta hora evacúan los huéspedes del hotel Duruelo, en Villa de Leyva, mientras avanzan las operaciones para controlar el incendio. Vía: @LuisaMercadoD pic.twitter.com/AtUj8IWCxa — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 20, 2026

Humo, cenizas y helicópteros: el panorama que describieron desde hotel Duruelo

En medio de la evacuación, la periodista también hizo referencia al despliegue de aeronaves que comenzaba a llegar a la zona para apoyar las labores contra el fuego.

“Helicópteros se acercan para controlar el incendio. Estamos con tapabocas”, explicó la reportera.

Pero uno de los elementos que más llamó la atención de su reporte fue la cercanía de las cenizas con el lugar donde permanecían los huéspedes.

“Las cenizas están muy cerca de nosotros”, señaló durante la transmisión.

La evacuación del Duruelo fue reportada en medio de la emergencia que afecta al municipio desde el sábado. Caracol Radio informó que el hotel tuvo que evacuar a sus huéspedes por la cercanía de las llamas, mientras más de 200 personas participaban en las labores de control.

El incendio se concentra en el cerro San Marcos, sector La Marmolera, y las condiciones de viento han complicado las labores de los organismos de emergencia.

“La recomendación es salir de Villa de Leyva”

En su reporte, la periodista también transmitió una recomendación que estaba circulando entre las personas que se encontraban en el lugar.

“La recomendación es salir de Villa de Leyva”, afirmó.

El llamado se produjo mientras los huéspedes eran retirados del hotel y aumentaba la presencia de humo en la zona.

La emergencia ha obligado a reforzar el operativo para evitar que el incendio avance hacia sectores habitados. Durante la mañana de este domingo se sumaron aeronaves a las labores de extinción, entre ellas un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana equipado para realizar descargas de agua.

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