Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La jornada del domingo 20 de septiembre dejó a la población de Chaparral, Tolima, en estado de alerta debido a una serie de movimientos telúricos registrados desde tempranas horas. Según información confirmada por el Servicio Geológico Colombiano (SGC), durante la mañana se contabilizaron cinco sismos en esta región. Todos los eventos reportados por el SGC tuvieron como epicentro al municipio de Chaparral y presentaron características de profundidad superficial, particularidad que suele incrementar la percepción del fenómeno en superficie.

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El primer sismo se presentó a las 4:52 a. m., alcanzando una magnitud de 4,1. De acuerdo con los boletines suministrados por el SGC, este movimiento fue considerado uno de los más fuertes de la jornada. Habitantes de diferentes sectores del municipio narraron a través de redes sociales cómo experimentaron este primer temblor. Una de las ciudadanas comentó: “Se sintió duro y con ruido”, mientras que otro habitante agregó que fue “fuerte pero corto y un sonido extraño”.

La actividad sísmica no se detuvo con ese primer evento. A lo largo de la mañana, se sucedieron al menos cuatro movimientos más, con magnitudes de 2,5, 3,1 y 3,9, todos ellos de acuerdo con los reportes oficiales del Servicio Geológico Colombiano. Finalmente, el más reciente de los temblores reportados ocurrió a las 11:30 a. m., con una magnitud de 3,9. Estas oscilaciones sísmicas mantuvieron alerta tanto a la comunidad de Tolima como a las autoridades competentes, aunque hasta el momento no se han presentado daños materiales ni afectaciones mayores relacionadas con estos eventos.

El Servicio Geológico Colombiano recordó a la ciudadanía que, en caso de sentir alguno de los sismos, cuenta con la plataforma Sismo Sentido. Este canal oficial permite a quienes perciben los movimientos reportar sus experiencias, información que aporta datos valiosos para determinar la intensidad percibida en distintas localidades y así mejorar la gestión del riesgo sísmico en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la magnitud y el horario del temblor más fuerte en Chaparral, Tolima?

El temblor de mayor magnitud registrado por el Servicio Geológico Colombiano en Chaparral, Tolima, durante la jornada del 20 de septiembre, alcanzó los 4,1 en la escala de magnitud y ocurrió a las 4:52 a. m. Este sismo fue percibido por varios habitantes, quienes lo describieron como un movimiento fuerte, acompañado de ruido y de corta duración.

¿Qué significa un sismo de profundidad superficial según el Servicio Geológico Colombiano?

Un sismo de profundidad superficial, de acuerdo con la información suministrada por el Servicio Geológico Colombiano, es aquel cuyo foco o punto de origen se encuentra cerca de la superficie terrestre. Este tipo de fenómenos suelen sentirse con mayor intensidad en la zona epicentral, ya que la energía sísmica recorre menos distancia para llegar hasta la superficie.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.