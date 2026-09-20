El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó cuatro movimientos sísmicos en el municipio de Chaparral, Tolima, durante las primeras horas de este domingo 20 de septiembre.

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El primero ocurrió a las 4:52 de la mañana y fue el de mayor magnitud entre los eventos registrados en ese municipio durante la jornada: alcanzó magnitud 4,1 y tuvo profundidad superficial, según el boletín actualizado de la entidad.

Posteriormente, el SGC informó de otros tres movimientos en Chaparral. El primero de ellos ocurrió a las 6:24 a. m., con magnitud 2,5 y profundidad superficial.

La actividad continuó a las 7:38 a. m., cuando se registró un sismo de magnitud 3,1, también con profundidad superficial.

Solo cuatro minutos después, a las 7:42 a. m., el organismo volvió a reportar un movimiento en Chaparral, esta vez de magnitud 2,5.

Llama la atención la concentración de los movimientos en el mismo municipio tolimense. Además, todos los eventos reportados en los boletines suministrados aparecen catalogados con profundidad superficial.

¿Qué significa que un sismo tenga profundidad superficial?

La profundidad es uno de los parámetros utilizados por los organismos de vigilancia para caracterizar un movimiento telúrico. Un sismo superficial ocurre a poca distancia de la superficie terrestre y, dependiendo de su magnitud, distancia al epicentro y condiciones del terreno, puede ser percibido por las personas que se encuentran cerca.

Sin embargo, la aparición de varios movimientos en una misma zona no significa automáticamente que vaya a ocurrir un terremoto de mayor magnitud.

De hecho, el SGC ha explicado recientemente, en el contexto de la actividad sísmica registrada en Chocó después del terremoto del 10 de agosto, que la ocurrencia de movimientos posteriores puede hacer parte de la dinámica sísmica de una región y que los terremotos no pueden predecirse con anticipación.

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