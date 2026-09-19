Colombia se sigue moviendo. Un sismo de magnitud 4,0 fue registrado este sábado 19 de septiembre en el departamento de Chocó, según el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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(Vea también: Tembló fuerte en Colombia iniciando este sábado: se sintió en Cali y otras ciudades)

El movimiento ocurrió a las 5:28 p. m., hora local, y tuvo una profundidad de 44 kilómetros. De acuerdo con el reporte, el epicentro se ubicó en inmediaciones de Istmina, Chocó, a unos 27 kilómetros de Sipí.

Sismo tuvo una profundidad de 44 kilómetros

El mapa de localización del evento muestra el epicentro y las diferentes estaciones de monitoreo ubicadas en zonas cercanas al punto donde se produjo el movimiento.

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El sismo también fue comentado por usuarios de otras ciudades. En Cali y Pereira, algunas personas aseguraron haberlo percibido, aunque lo describieron como un movimiento leve en algunas zonas y fuerte en otras.

Por ahora, la información suministrada se concentra en las características del evento sísmico reportado por el SGC: magnitud 4,0, profundidad de 44 kilómetros y epicentro en Chocó.

No se han suministrado, en la información disponible para esta nota, reportes sobre daños o personas afectadas por este movimiento.

La zona se sigue sacudiendo después del terremoto del 10 de agosto. Desde ese evento, que tuvo una magnitud de 7,4 y cuyo epicentro fue ubicado en San José del Palmar, Chocó, se han registrado diferentes movimientos sísmicos en la región, como parte de la actividad que ha continuado tras el fuerte temblor.

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