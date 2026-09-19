El presidente Abelardo de la Espriella confirmó este sábado 19 de septiembre que fueron recuperados los cuerpos de las cuatro médicas que murieron en el accidente de una avioneta en Chocó.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Identifican a las víctimas del accidente de avioneta mientras cumplían misión médica en Chocó)

De acuerdo con el pronunciamiento del mandatario, la Fuerza Aérea Colombiana logró sacar de la zona los cuerpos de las profesionales que viajaban en la aeronave mientras cumplían una misión médica para atender a personas afectadas por el terremoto.

La aeronave involucrada en la emergencia era una Cessna T206, de matrícula HK4985, perteneciente a la Patrulla Aérea Colombiana.

Qué se sabe del accidente de la avioneta

La aeronave cubría la ruta entre el aeropuerto de Condoto y el aeropuerto de Guaymaral cuando se perdió el contacto con ella el pasado 14 de septiembre.

El último contacto registrado ocurrió hacia las 9:23 de la mañana, hora local. Posteriormente, se activó una alerta que permitió detectar la radiobaliza de emergencia en inmediaciones del Cerro Tatamá, a unas 33 millas del VOR de Pereira.

En la aeronave viajaban cinco personas: un piloto y cuatro ocupantes, quienes hacían parte de la misión médica.

Con la recuperación confirmada este sábado, permanecen pendientes las labores para recuperar el cuerpo del piloto, según informó el presidente.

De la Espriella también dedicó unas palabras a las cuatro médicas fallecidas y destacó la labor que realizaban en medio de la atención a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

“Eran cuatro mujeres extraordinarias que entregaron su vida al servicio de los más necesitados”, señaló el mandatario, quien expresó además su solidaridad con las familias de las víctimas.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.