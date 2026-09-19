Chocó volvió a registrar una fuerte actividad sísmica este sábado 19 de septiembre. En menos de una hora, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos con magnitudes superiores a 4,0.
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El más reciente ocurrió a las 6:20 p. m., tuvo una magnitud de 4,3, una profundidad de 40 kilómetros y su epicentro fue ubicado en Istmina, a 22 kilómetros de Sipí.
El movimiento se registró poco después de otro sismo reportado también este sábado en la zona, lo que generó nuevos reportes de ciudadanos que aseguraron haberlo sentido en diferentes sectores del occidente del país.
Entre los lugares desde donde hubo reportes se encuentran sectores del norte de Cali y otras zonas cercanas.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Actualizado 1, 2026-09-19, 18:20 hora local Magnitud 4.3, profundidad 40 km, Istmina – Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/J8uWRcg9QY
— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) September 19, 2026
Ciudadanos reportaron un extraño rugido
Además de sentir el movimiento, algunas personas ubicadas en el norte del Valle del Cauca aseguraron que durante el sismo escucharon una especie de rugido o ruido extraño.
Fuerte y corto con rugido en Roldanillo
— Maria Elena Mazuera (@isil35) September 19, 2026
Este tipo de testimonios hacen parte de los reportes ciudadanos sobre cómo se perciben los sismos. El SGC cuenta con el sistema Sismo Sentido, mediante el cual recopila información sobre vibraciones, ruidos, movimiento de objetos y posibles efectos en las construcciones.
Chocó mantiene actividad sísmica después del terremoto
La nueva actividad se presenta en una región que continúa bajo seguimiento del Servicio Geológico Colombiano después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar.
El SGC ha explicado que, desde ese evento, ha identificado diferentes comportamientos de la actividad sísmica en Chocó. Uno de ellos corresponde a una secuencia de réplicas y otro a una actividad más profunda concentrada principalmente en sectores como Sipí e Istmina, con características compatibles con un enjambre sísmico.
El organismo también ha advertido que la presencia de un enjambre no permite predecir si ocurrirá otro sismo, cuándo sucedería o qué magnitud tendría. Por ello, el monitoreo continúa de manera permanente.
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